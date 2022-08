vivo Y22s ufficiale: un nuovo mid-range 4G per chi cerca funzionalità a basso costo

vivo amplia la sua offerta lanciando un nuovo smartphone della serie Y. Stiamo parlando di vivo Y22s, un dispositivo equilibrato che offre tutto il necessario per chi è alla ricerca di uno smartphone 4G ad un buon prezzo. Parte delle caratteristiche dello smartphone erano già trapelate Online un po' di tempo fa, ma adesso, essendo divenuto ufficiale, abbiamo tutte le specifiche complete. Parliamone nel dettaglio in questo articolo.

vivo Y22s: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

vivo Y22s sfoggia un display LCD IPS da 6.55″ con drop notch per la fotocamera interna. Il pannello offre una risoluzione HD+ e una frequenza di aggiornamento standard di 60 Hz. Le cornici sono piuttosto sottili, ad eccezione del mento che appare un po' più pronunciato, per un rapporto schermo-corpo complessivo dell'89,7%. Lo smartphone è disponibile in due colorazioni e la scocca posteriore si caratterizza per la presenza di un grande modulo fotografico rettangolare all'interno del quale sono ubicati i due obiettivi e il flash LED.

Specifiche tecniche

vivo Y22s è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 680, supportato da 8 GB di RAM (+ 8 GB di RAM estesa) e 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD. Lo smartphone presenta una doppia fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP e obiettivo Macro da 2 MP, mentre la fotocamera interna per selfie è da 8 MP.

A bordo dello smartphone troviamo una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18 W. Per quanto riguarda l'autonomia, a detta dell'azienda, vivo Y22s può offrire fino a 21,5 ore di streaming video in risoluzione HD. Tra le altre caratteristiche troviamo poi connettività Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, Glonass, NFC, OTG, radio FM e una porta USB di tipo C. Le funzioni di sicurezza includono sia lo sblocco tramite riconoscimento facciale che un sensore di impronte digitali montato lateralmente. vivo Y22s debutta con Android 12 e FunTouch OS 12.

vivo Y22s – disponibilità e prezzo

vivo Y22s è disponibile in Vietnam nelle colorazioni Starlit Blue e Yellow Green. Lo smartphone può essere acquistato nell'unica configurazione disponibile al prezzo di 5.990.000 VND, ovvero circa 260€ al cambio. Il dispositivo è apparso anche sul sito ufficiale globale del brand, ma non si hanno ancora informazioni sul rilascio in altri mercati.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il