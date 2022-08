Redmi Note 9 Pro si aggiorna in Europa a MIUI 13 e Android 12 | Download

Qualche ora fa è toccato a Note 9S, adesso a Redmi Note 9 Pro: mi sto riferendo all'aggiornamento MIUI 13 basato sul più recente Android 12. Nel frattempo i primi smartphone Xiaomi stanno ricevendo l'aggiornamento ad Android 13, i modelli del catalogo Xiaomi si sta adeguando all'ultima versione della MIUI e alle sue novità software.

Redmi Note 9 Pro riceve l'aggiornamento alla MIUI 13 con Android 12

Il roll-out è partito in Europa e riguarda la ROM V13.0.1.0.SJZEUXM, cioè la MIUI 13 EEA con Android 12 per Redmi Note 9 Pro. Ma come spesso accade nel caso di questi aggiornamenti, è ancora in fase Stable Beta, perciò sta venendo rilasciato per gli utenti Mi Pilot che ne completeranno il beta testing. Nell'attesa che arrivi a tutti, potete scaricare e installare manualmente l'aggiornamento (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 13 e Android 12 per Redmi Note 9 Pro

MIUI 13 – Changelog

Novità principali Novità – Privacy della fotocamera per il riconoscimento facciale e filigrane protettive per le immagini Novità – Introduzione di meccanismi completi di protezione antifrode Novità – Nuovissimo font di sistema Mi Sans per una migliore leggibilità Novità – Super Sfondi “Cristallizzazione” Novità – Un nuovo ecosistema di widget con supporto per app e opzioni di personalizzazione Novità – Ora Mi AI può essere completamente personalizzato Novità – Nuove funzionalità per eseguire attività senza interruzioni su più dispositivi connessi

Miglioramenti di base Ottimizzazione – Reattività per tutto il sistema e per le app di terze parti più popolari Ottimizzazione – La schermata iniziale è ora molto più fluida e reattiva MIUI stabile basata su Android 12

Mi Smart Hub Novità – I tablet possono connettersi all'hotspot portatile con un solo tocco Novità – Telefoni e tablet hanno ora una clipboard condivisa, copia gli elementi su un dispositivo e incollali sull'altro Novità – Ora è disponibile un'opzione per scattare una foto con la fotocamera del telefono Novità – L'handoff è ora senza soluzione di continuità tra telefoni e tablet Xiaomi in cui viene utilizzato lo stesso account Mi Novità – Le app possono essere trasferite senza problemi tra telefoni e tablet Novità – I codici di verifica ricevuti su un telefono possono ora essere incollati su un tablet Novità – Le foto scattate con un telefono possono essere visualizzate istantaneamente su un tablet

Protezione della privacy Novità – È possibile aggiungere filigrane protettive come motivo che viene visualizzato sull'intera immagine proteggendola dall'uso non autorizzato Novità – Introduzione di meccanismi di protezione antifrode completi che includono avvisi, etichette ufficiali e protezioni per le transazioni Novità – La modalità di navigazione in incognito limita le autorizzazioni di fotocamera, microfono e posizione Novità – L'immissione sicura protegge tutto il testo immesso Novità – La fotocamera per la privacy mostra il tuo viso e maschera il resto dell'immagine solo quando è richiesto il riconoscimento facciale

Font di sistema Novità – È possibile aggiungere filigrane protettive come motivo che viene visualizzato sull'intera immagine proteggendola dall'uso non autorizzato

Widget Novità – Un nuovo ecosistema di widget offre molti elementi che possono rendere la schermata Home più informativa Novità – Nuovi splendidi widget per app di sistema e di terze parti Novità – Molti widget personalizzabili, inclusi diversi orologi, firme e adesivi

Assistente vocale Mi AI Novità – L'avatar, il timbro e i controlli di Mi AI possono essere completamente personalizzati

Più funzionalità e miglioramenti Novità – Le app possono essere aperte come finestre mobili direttamente dalla barra laterale Novità – Riconoscimento del suono ambientale in Mi Ditto Ottimizzazione – Ora i controlli vocali sono meglio riconosciuti in modalità Accessibilità Ottimizzazione – Supporto per l'accessibilità migliorato per telefono, orologio, meteo e temi Ottimizzazione – Protezione della privacy, navigazione web sicura e feed migliore Ottimizzazione – Ora i nodi della mappa mentale sono più comodi e intuitivi Ottimizzazione – L'app Wallet appare molto meglio ora



