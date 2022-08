Oukitel P2001 è la centrale elettrica portatile che vi salverà da qualsiasi blackout

Con Oukitel P2001, nessun blackout sarà più un problema. Se non ne avete mai sentito parlare, si tratta di una sorta di centrale elettrica portatile in grado di alimentare frigorifero e TV, ad esempio, mentre ricarica lo smartphone, il laptop e altri dispositivi contemporaneamente, con un'uscita continua di 2000 W.

Oukitel P2001 è una centrale elettrica portatile progettata per fornire elettricità in caso di blackout domestico, o comunque per alimentare elettrodomestici e altri dispositivi elettronici durante le attività all'aperto o in campeggio.

Questa centrale elettrica portatile offre una capacità di 2000 Wh, mentre la potenza nominale di 2000 W può alimentare la maggior parte dei dispositivi elettrici, come TV, microonde, cuociriso, frigorifero, caffettiera e altro per ore ed ore, supportandoci a lungo in quei momenti di blackout o quando si è in vacanza in campeggio o in montagna. Dall'altra parte, Oukitel P2001 può essere ricaricato in vari modi: tramite alimentazione standard (presa a muro, insomma), collegandolo ad un'auto elettrica, attraverso pannello solare o altri generatori di corrente.

Grazie al supporto alla ricarica rapida, poi, questa centrale elettrica portatile può essere ricaricata completamente in appena un'ora e mezzo (tramite sistema di doppia ricarica con ingresso CA da 1100 W e pannelli solari da 500 W o adattatore da 500 W contemporaneamente). Oukitel P2001 è poi dotato di un piccolo display LCD che mostra una serie informazioni sulla corrente assorbita, sullo stato della batteria e molti altri dettagli: è possibile vedere a colpo d'occhio quali porte stanno assorbendo energia e se la centrale è esposta a temperature critiche.

Infine, ma non meno importante, il dispositivo può fungere anche da gruppo di continuità (UPS) per proteggere i prodotti elettronici più fragili da eventuali danni provocati da interruzioni improvvise di corrente. Se siete interessati, per un periodo di tempo limitato potrete acquistare Oukitel P2001 ad un prezzo scontato sul sito ufficiale del brand. Inoltre, segnaliamo la presenza di sconti anche su altre stazioni di ricarica portatili più piccole, come Oukitel CN505 e P501.

