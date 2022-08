Redmi Note 9S si aggiorna a MIUI 13 e Android 12 | Download

Altro giro, altra corsa: prosegue verso la conclusione l'aggiornamento alla MIUI 13 basata su Android 12, adesso in arrivo su Redmi Note 9S. D'altronde di questo major update è già iniziato il roll-out per modelli quali Redmi Note 9, Note 9 5G, Note 9T e Note 9 Pro 5G, perciò era solo questione di tempo prima che arrivasse anche sulla variante Note 9S. E considerato che questo smartphone è stato lanciato da Xiaomi nella primavera 2020 con MIUI 11 e Android 10, molto probabilmente parliamo dell'ultimo major update di questo smartphone.

Anche Redmi Note 9S si aggiunge alla lista dei modelli aggiornati a MIUI 13 e Android 12

Attualmente l'aggiornamento per Redmi Note 9S riguarda la build V13.0.2.0.SJWMIXM, cioè la MIUI 13 Global basata su Android 12. Attenzione, però: il major update è ancora in fase Stable Beta, pertanto sta venendo rilasciato ufficialmente solo ai Mi Pilot per completare l'ultimo passaggio di beta testing. Qualora non venissero riscontrati bug rilevanti, allora la stessa ROM verrà allargata a tutto il pubblico: fino a quel momento, potete scaricarlo e installarlo manualmente (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 13 e Android 12 per Redmi Note 9S

