La fotocamera Xiaomi sta per diventare ancora più smart

La fotocamera sullo smartphone è uno strumento sempre più utile e non soltanto per realizzare foto e video, e questo Xiaomi lo ha capito bene. Di per sé, lo smartphone trova senso di esistere proprio come strumento multi-utilizzo, e sono ormai lontani i tempi in cui era un mero mezzo telefonico. Vuoi anche per un internet oggi come non mai basato sui contenuti, lo smartphone è una vera e propria macchina multimediale, dove foto e video sono all'ordine del giorno. Lo dimostra il fatto che già da tempo Xiaomi abbia introdotto il riconoscimento del testo nella sua MIUI e che adesso si stia preparando a renderlo ancora più potente.

Xiaomi lavora a un'integrazione più profonda del riconoscimento del testo nella fotocamera MIUI

"Real-time text extraction" is the next #MIUI Camera feature that may be shown in a few months.

"Quickly recognize text and extract it for use by taking a picture and aligning it with the text, only Chinese and English are supported" (translating from CN translation, no impl) — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) August 19, 2022

Come alcuni di voi ricorderà, da qualche anno è stata introdotta nell'app Galleria della MIUI la possibilità di effettuare il riconoscimento del testo; in questo modo, si può aprire qualsiasi immagine salvata in memorie ed estrarne il testo come fosse un file di testo, potendo poi copia/incollarlo altrove. Bene, come segnala l'insider Kacper Skrzypek il team MIUI si sta preparando a introdurre questa funzione anche all'interno della stessa app Fotocamera.

Si chiama “Real-time Text Extraction” e, anche se non ne abbiamo ancora un'anteprima concreta, dovrebbe funzionare proprio come accade sulle ultime versioni di iOS. Il riconoscimento del testo in tempo reale risulta molto comodo, perché non obbliga a dover scattare una foto e andare a pescarla nella Galleria ma agire direttamente dall'app Fotocamera. Una volta inquadrato il soggetto, immaginiamo che comparirà un'icona per attivare questa modalità e avere un'anteprima rapida dell'immagine da cui estrarre il testo. Tuttavia, bisognerà capire se e quando questa novità verrà inserita nella MIUI, e soprattutto se sarà resa compatibile anche con la lingua italiana (per ora funziona solo con inglese e cinese).

