vivo Y21, Y21s e Y33s ufficiali in Italia: sottili ed eleganti, a partire da 179€

Il catalogo di smartphone vivo in Italia si arricchisce con tre nuovi modelli. Durante il 2021 abbiamo visto l'asticella alzarsi con X60 Pro, V21 5G e Y72 5G. Nonostante ciò manca ancora qualcosa che vada a centrare la fascia media ed entry-level e per questo motivo la compagnia asiatica ha pensato bene di lanciare un trittico di smartphone per tutte le tasche: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità in Italia di vivo Y21, Y21s e Y33s!

vivo Y21, Y21s e Y33s ufficiali in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Tutti e tre i modelli della famiglia Y arrivano con alcune caratteristiche in comune e cercano di offrire un buon equilibrio tra prezzo e prestazioni. I dispositivi adottano un display con notch a goccia ed un layout della fotocamera simile; inoltre montano una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18W, offrono il supporto Dual SIM ed un lettore d'impronte digitali laterale. Ultima caratteristica, ma non meno importante, tutti i dispositivi presentano un corpo sottile di circa 8 mm di spessore, con una scocca arricchita da una finitura lucida ad alta brillantezza. E ora andiamo a vedere nel dettaglio le differenze tra i tre modelli.

Design e specifiche tecniche

Y21

Il primo della serie è stato presentato in India qualche tempo fa: se volete saperne di più, qui trovate i dettagli. Si tratta di un entry-level dotato di chipset MediaTek, per la precisione Helio P35, con 4 GB RAM e 64 GB di storage con estensione memoria virtuale di 1 GB aggiuntivo. Il display è un'unità da 6.51″ con risoluzione HD+ e tecnologia In-Cell mentre lato fotocamera abbiamo un doppio modulo da 13 + 2 MP (con una selfie camera da 8 MP).

V21s

vivo Y21s è invece una sorta di miglioramento a livello hardware, ottenendo non solo una fotocamera da 50 MP (accompagnata da due sensori da 2 MP, macro e bokeh), ma anche un MediaTek Helio G80 e 128 GB di storage (sempre con 4 GB di RAM). Il display è una soluzione LCD da 6.51″ HD+ (1600 x 720 pixel) con notch a goccia ed una selfie camera da 8 MP.

V33s

Quello più interessante del lotto sembra essere poi vivo Y33s, che condivide fotocamera principale, chipset e memoria con Y21s ma migliora in RAM (8 GB + 4 di Extended) e soprattutto display Full HD+ (2408 x 1080 pixel) da 6.58″, sempre con notch a goccia. In questo caso la selfie camera è un sensore da 16 MP.

vivo Y21, Y21s e Y33s – Prezzo e disponibilità in Italia

A partire dalla prima settimana di ottobre i nuovi vivo Y33s, Y21s e Y21 saranno disponibili in Italia presso i negozi e gli shop online dei principali retailer al prezzo consigliato di 269€, 229€ e 179€. Per quanto riguarda il modello Y21s sarà disponibile anche nei negozi TIM.

