Xiaomi si butta nel karaoke: ecco il nuovo microfono Mijia K

Giornata particolare, quella di Xiaomi, all'insegna di prodotti per il lifestyle dei giovani. E dopo Xiaomi CIVI, dopo smartwatch, cuffie, un tapis roulant e persino una lavatrice, il brand ha presentato anche un microfono pensato per il karaoke, Mijia K.

Xiaomi Mijia K Song Mic: tutto sul microfono per il karaoke

Il design di questo microfono non lascia scanso a dubbi: la testa in spugna molto ampia che termina in un manico ergonomico dove sono alloggiati i vari tasti. Ma sono ovviamente le sue caratteristiche a renderlo di certo più interessante. Infatti, si parte da un chip DSP così da fungere da scheda audio e mandare quindi la nostra voce al dispositivo allegato, che sia lo smartphone o anche lo smart TV.

Inoltre, sotto l'antipop della testa che funge da filtro per determinate sillabe, abbiamo due microfoni per catturare meglio la voce di chi parla o in questo caso canta. Non manca poi il Bluetooth per poterlo utilizzare combinato alla sua applicazione. La batteria da 2.500 mAh rende poi Mijia K un compagno di divertimento molto affidabile, con una autonomia garantita fino a 7 ore. Il pulsante posto sul manico infine permette di eliminare la voce del brano e porta fino a 9 effetti diversi.

Ma quanto costa il nuovo Xiaomi Mijia K Song Mic? Attualmente, sul mercato cinese, il nuovo microfono per karaoke Xiaomi costa circa 40€ (299 yuan) ma non sappiamo se ha nei piani una distribuzione Global. In ogni caso, non è detto che non arrivi, visti gli store che spesso importano come Aliexpress questo tipo di articoli.

