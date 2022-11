OPPO A58 praticamente ufficiale, fra immagini e specifiche

L'anno volge a conclusione, ma i produttori più prolifici non accennano a placarsi, come nel caso del nuovo OPPO A58. Un nuovo smartphone che va ad aggiungersi alla sempre nutrita e popolata famiglia A, che OPPO utilizza per occupare la concorrenziale fascia media del mercato. Dopo i vari A57 lanciati fra 2016 e 2022, arriva così il diretto successore: vediamo quali sono le novità, fra scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

OPPO A58 quasi ufficiale: tutte le novità per la fascia media

Design e display

Esteticamente parlando, OPPO A58 cambia non poco le carte in tavola, abbandonando il look visto con la serie A57. Disponibile nelle colorazioni Tranquil Sea Blue, Breeze Purple e Starry Sky Black, si contraddistingue per un modulo fotografico a doppio cerchio racchiuso in una sezione allungata dalla finitura lucida anziché opaca come il resto della scocca posteriore. Frontalmente la storia rimane immutata, con uno schermo IPS LCD dotato di notch a goccia: è un pannello da 6,56″ HD+ (1.612 x 720 pixel) in 20:9 con densità di 269 PPI e refresh rate a 90 Hz, mentre il lettore d'impronte è laterale.

Caratteristiche e fotocamera

Anche se parliamo di uno smartphone 5G, OPPO A58 è considerabile un successore di A57 4G, passando dall'Helio G35 al Dimensity 700 di casa MediaTek (A57 5G ha il più avanzato Dimensity 810). Il SoC a 7 nm TSMC racchiude una CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55), una GPU Mali-G57 MC2 e tagli di memoria da 6/8 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di spazio UFS 2.2. Ad alimentare il tutto troviamo una batteria da 3.880 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W, mentre per il software si parla della ColorOS 12.1 basata su Android 12.

Decisamente particolare il comparto fotografico, dato che OPPO A58 è a tutti gli effetti il primo smartphone al mondo a dotarsi di una fotocamera secondaria anziché primario da 108 MP. Per l'esattezza, si parla di una configurazione doppia da 50+108 MP, con una selfie camera da 8 MP. Per la multimedialità, poi, non manca l'ingresso mini-jack per le cuffie.

Prezzo e data d'uscita

Manca ancora l'ufficialità, pertanto non conosciamo ancora data d'uscita e prezzo di OPPO A58, ma non dovrebbe mancare molto alla sua presentazione.

