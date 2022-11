Xiaomi riprogetta il bollitore: più capiente e più smart

Nella sua storia più che decennale, Xiaomi ha creato numerosi gadget di successo, anche dedicati al mondo della cucina come nel caso del bollitore. Visto il successo riscosso dai primi modelli, Xiaomi non ha mancato di riproporne versioni aggiornate nel tempo, come nel caso del secondo capitolo presentato mesi fa. Arrivati a fine 2022 conosciamo così l'ultimo capitolo della saga dei bollitori, cioè Xiaomi Mijia Thermostatic Kettle 2 Pro.

Mijia Thermostatic Kettle 2 Pro è il nuovo modello di bollitore per la cucina a marchio Xiaomi

Rispetto ai modelli precedenti, il nuovo bollitore Xiaomi propone un design aggiornato e molto diverso, non tanto per il bollitore in sé quanto per la base di utilizzo. Qua troviamo la nuova manopola con display OLED, la cui rotazione permette una regolazione della temperatura ad alta precisione di 1°C. Con un look sempre più minimal in pieno stile Xiaomi e Mijia, una delle novità è la capienza da 1,7 litri, maggiorata rispetto agli 1,5 litri del suo predecessore.

Dentro c'è un impianto di riscaldamento da 1.800W, con doppio strato interno ed esterno in acciaio inox e strato isolante per tripla protezione, oltre allo spegnimento automatico per evitare sprechi. In combinazione con l'app Mijia, l'utente può usare lo smartphone per impostare la temperatura e prepararsi l'acqua calda (sia di rubinetto che di bottiglia) in anticipo, scegliendo la temperatura in base alla bevanda che ci si vuole preparare.

Per il momento, non sono state date ancora informazioni ufficiali sulla commercializzazione di Xiaomi Mijia Thermostatic Kettle 2 Pro, né in merito al prezzo né alla data di vendita. Ovviamente il debutto avviene prima in Cina e vedremo se e quando verrà portato anche in Italia.

