ADO sinonimo di qualità: ecco cosa si nasconde dietro il successo delle sue e-bike

Probabilmente avrete già sentito parlare di ADO, o forse no. O forse siete già in possesso di una delle sue biciclette elettriche? Ad ogni modo, per farla breve e accontentare tutti, stiamo parlando di un importante produttore di e-bike, il cui catalogo vanta numerosi modelli e veicoli per tutti i gusti e le esigenze.

Ciò che distingue le biciclette elettriche ADO EBIKE dalla concorrenza cinese è il ricco, profondo ed efficace sistema di controllo della qualità al quale ogni singolo prodotto viene sottoposto. Non a caso, quello di ADO è il primo laboratorio del settore ad essere stato autorizzato dallo standard di certificazione internazionale SGS (per capirne l’importanza, pensate che anche i prodotti HUAWEI, TCL e Haier possiedono lo stesso standard di certificazione).

In altre parole, tutto quel che esce dall’ADO EBIKE QTL Lab sono prodotti di alta qualità che sono stati sottoposti a molteplici e che soddisfano gli standard internazionali. Ma nel concreto, in cosa si traduce tutto questo? Possiamo riassumerlo in quattro punti.

ADO, la qualità prima di tutto: ecco i segreti del successo

⦁ Qualità del prodotto di livello superiore, che può durare fino a 10 anni

ADO ha investito milioni di euro per l’acquisto di strumenti di test avanzati e apparecchiature sperimentali. Un esempio? Il telaio delle biciclette elettriche ADO viene sottoposto a 10.0000 test di durezza del materiale, di invecchiamento naturale, di resistenza alla corrosione, nonché test di vibrazione e di pressione; la forcella anteriore del telaio sarà sottoposta a 10.0000 test di impatto. Ciò significa che i telai ADO possono essere utilizzati fino a 10 anni, sono molto resistenti e molto stabili in condizioni climatiche estreme.

⦁ Sicuro e dalla lunga autonomia fino a 100 km

Il laboratorio ADO ha severi standard di produzione e controllo delle batterie. Attraverso i test, il produttore si assicura che la batteria della bicicletta elettrica possa funzionare in modo stabile a bassa (-20 gradi) e ad alta temperatura (55 C°); mentre altri test sono volti a garantire la stabilità stessa dell’unità e che un utilizzo prolungato non influirà sulla sua sicurezza. Per i più curiosi, suggeriamo la visione di questo video in cui potrete vedere come si svolgono, effettivamente, i test di cui abbiamo parlato.

⦁ Comfort e comodità, anche alla guida

Tutte le e-bike ADO sfoggiano un design ergonomico, proprio come quello della bici A20 XE, pensato allo stesso tempo per offrire comodità, sicurezza e resistenza. Il veicolo viene sottoposto a test per una guida fluida, di capacità di frenata, di scalata e del rapporto di servoassistenza. I test fanno in modo che, anche in strade sterrate e in cattive condizioni, la velocità massima delle biciclette elettriche ADO possa raggiungere i 25 km/h.

⦁ Un prodotto che ascolta le esigenze dei consumatori

Nel processo di sviluppo del prodotto, l’azienda tiene conto delle esigenze e dei suggerimenti dei consumatori. La qualità ADO si riflette anche nel servizio: l’azienda garantisce la consegna in 48 ore in Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Austria e dispone di centro di assistenza post-vendita dedicato, oltre ad un magazzino di distribuzione in Germania.

Solo quando le e-Bike ADO hanno superato i severi standard di produzione e controllo si passa alla fase successiva, che vede il coinvolgimento delle agenzie di controllo della qualità internazionali come DEKRA e SGS.

Quando avete tra le mani un prodotto ADO o pensate di acquistare una bicicletta elettrica, dunque, sappiate che quello è un concentrato di qualità.

Articolo sponsorizzato.

