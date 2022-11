Redmi 11A potrebbe essere meno “brutto” del predecessore

Quest'anno la compagnia di Lei Jun ci ha deliziato con uno smartphone davvero affascinante. Redmi 10A si è guadagnato la palma di dispositivo più brutto di Xiaomi a causa di uno stile non proprio elegante, tuttavia il suo successore potrebbe riservare delle sorprese. Redmi 11A sarebbe apparso nel database del TENAA, facendo presagire un design migliore rispetto al precedessore.

Redmi 11A certificato dal TENAA: eccolo nelle prime immagini

Redmi 10A

L'attuale Redmi 10A – non ce ne voglia Xiaomi – è caratterizzato da un look poco entusiasmante. Abbiamo una dual camera posteriore, inserita in un modulo quadrato, a sola volta posizionato all'interno di uno spazio separato dal resto della scocca.

Qui troviamo il logo di Redmi ed il lettore d'impronte. L'effetto finale, anche se i gusti sono gusti, è poco piacevole: parliamo di un budget phone, ma anche l'occhio vuole la sua parte.

22120RN86C

In queste ore è comparto nel database del TENAA uno smartphone Xiaomi siglato 22120RN86C e in tanti sono convinti che si tratti di Redmi 11A. Frontalmente abbiamo uno schermo con notch a goccia mentre la scocca posteriore è dotata di una texture a righe ed un modulo fotografico particolare come quello del precedessore, ma di certo più gradevole. Che ve ne pare?

Ovviamente i dubbi restano: non vi è la certezza che si tratti di Redmi 11A, quindi restiamo in attesa di ulteriori leak o di una conferma ufficiale da parte di Xiaomi!

