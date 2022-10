Telegram mette all’asta gli username: i nick diventano NFT

Come ogni piattaforma che si rispetti, anche i milioni di utenti che popolano Telegram sono contraddistinti da un proprio username, ma chi avrebbe immaginato che sarebbero diventati una fonte di guadagno per la nota app di messaggistica? Sin dalla sua fondazione nel 2013, il creatore Pavel Durov ha insistito sul mantenere Telegram un servizio gratuito e privo di paywall che impedissero agli utenti di accedere alle funzioni basilari; un concetto che ad alcuni potrebbe apparire banale, ma ricordiamo che fino a qualche anno fa WhatsApp era a pagamento. Nel tempo, comunque, abbiamo assistito all'introduzione di metodi alternativi di monetizzazione, come per esempio Telegram Premium o gli annunci pubblicitari.

Telegram lancia il servizio per acquistare all'asta i nickname più desiderati

In tutto ciò, nel 2020 è stato lanciato The Open Network, anche detto TON, una blockchain proprietaria ideata per assistere Telegram nella sua transizione per diventare un servizio economicamente sostenibile e profittevole. In questo progetto si inserisce questa novità, cioè la possibilità di acquistare l'username desiderato tramite il sito Fragment, utilizzando la blockchain $TON per la gestione delle transazioni e acquistando con la relativa criptovaluta Toncoin.

Presenting Fragment: @telegram’s auction platform based on TON



Telegram usernames are represented on the $TON blockchain as collectibles and will be available on https://t.co/gcCTstolWv



The only currency accepted for auctions is #Toncoin



More: https://t.co/XUUDtKWAJX pic.twitter.com/p2aZ5M9VII — TON (@ton_blockchain) October 27, 2022

In poche parole, l'username di Telegram può adesso diventare un vero e proprio NFT, un oggetto virtuale memorizzato sulla blockchain pubblica che poi l'utente può scegliere se collezionare o rivendere a qualcun altro. Dato che parliamo di una compravendita di username da collezione, Telegram ha messo all'asta nick rari composto da 4 o 5 caratteri, con un valore di partenza di 10.000 Toncoin (pari a circa 18.000$). Per esempio, gli username @bank e @casino sono già stati acquistati per valori di 73.500 e 52.500 Toncoin. Tuttavia, chi possieda un username già esistente con questi requisiti non potrà metterlo all'asta: come dichiara Telegram, i rispettivi proprietari “potrebbero avere la possibilità di convertirli in oggetti da collezione in futuro“.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il