Telegram si aggiorna: Reazioni Infinite, Emoji Status e altre novità

Sono in arrivo altre novità per gli utenti Telegram, dopo l'ultimo aggiornamento che ha stravolto il sistema delle emoji. Le nuove funzionalità puntano ad arricchire le feature per le versioni Android e iOS della sempre più utilizzata app di messaggistica.

Ecco le novità dell'ultimo aggiornamento rilasciato da Telegram

La novità principale introdotta dal nuovo aggiornamento Telegram si chiama Infinite Reactions, migliorando l'interfaccia per la selezione delle reazioni ai messaggi; basta fare uno swipe o cliccare sull'apposito pulsante per aprire la schermata contenente tutte le emoji disponibili per reagire ai messaggi ricevuti. Oltre a scegliere fra una vasta selezione di emoji, gli utenti con abbonamento Telegram Premium possono allegare fino a 3 reazioni ogni messaggio. Sempre gli abbonati possono adesso aggiunge emoji animate al proprio nickname, sostituendo al badge di default dell'account Premium.

Migliora anche la funzione di login, potendo ricevere il codice d'accesso tramite mail o usando le opzioni “Accedi con Apple/Google“; inoltre, su iOS il tutto è stato rifinito graficamente, con rinnovate animazioni (già presenti su Android). Fra le novità troviamo il nuovo link per gli account: oltre al già esistente “t.me/username”, sarà possibile utilizzare anche la versione “username.t.me”. Su Android, poi, è stata aggiunta la possibilità di dare priorità ai download spostandoli nella lista dei file che stanno venendo scaricati; sempre sulla versione Android, l'aggiornamento introduce nuove animazioni più fluide per apertura, chiusura e modifica del file multimediali. Infine, per chi ha Android 13 e versioni successive può avere l'icona di Telegram coordinata al tema applicato.

