Telegram lancia Telemoji, ma Apple blocca l’aggiornamento

Per celebrare il suo nono anniversario, Telegram ha rilasciato un nuovo aggiornamento per espandere ulteriormente le sue funzionalità, finendo però per scontrarsi con Apple. Negli scorsi giorni, il creatore Pavel Durov ha scritto un lungo post sul suo canale dove parla di quanto sia scoraggiante il processo di revisione imposto da “monopoli tecnologici” quali sono Google ed Apple. Che si tratti di grandi o piccoli team di sviluppatori software, Pavel lamenta come questi controlli (spesso estenuanti e poco chiari) rischino di intralciarne il lavoro; le lamentele hanno toccato anche lo spinoso argomento delle commissioni al 30%, ma questo è un altro discorso. Tornando all'aggiornamento in questione, Telegram è riuscita a sbloccare la situazione ma soltanto eliminando una feature che avrebbe dovuto “rivoluzionare il modo in cui le persone si esprimono nei messaggi“.

Il nuovo aggiornamento di Telegram avrebbe introdotto le Telemoji, ma Apple non ci sta

Questa feature si chiama Telemoji, una versione vettoriale e animata in qualità superiore delle emoji tradizionali che ben conosciamo. Non è stata data una spiegazione ufficiale ed esaustiva del perché Apple si sia opposta, ma l'ipotesi più probabile è che non fosse d'accordo che Telegram potesse intervenire sull'estetica delle emoji di iOS. Telegram afferma comunque di star lavorando affinché le Telemoji assumano un aspetto più unico, riconoscibile e a prova di policy di Apple.

Nonostante l'assenza delle Telemoji, il nuovo aggiornamento di Telegram porta con sé delle novità, soprattutto a tema emoji. Per esempio l'aggiunta di 10 nuovi pacchetti emoji, la possibilità di caricare le proprie emoji tramite la nuova Telegram Emoji Platform (solo per gli abbonati a Telegram Premium), interazioni fra emoji con animazioni concatenate e nuove emoji animate (usabili anche come reazioni se si è abbonati). Migliora anche l'esperienza di interazione su iOS, con schede separate per emoji, adesivi e GIF. Inoltre, sempre gli utenti Premium potranno regolare una nuova impostazione per decidere chi possa inviare loro video e messaggi vocali (scegliendo fra Tutti, I Miei Contatti e Nessuno). È stata anche aggiunta la possibilità di regalare l'abbonamento a Telegram Premium agli altri utenti (in sconto se si è già abbonati).

