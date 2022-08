Lancio di iPad 2022 sempre più vicino: inizio di una nuova era per Apple?

L'iPad di decima generazione torna ad essere protagonista di una nuova serie di indiscrezioni. Dopo la diffusione in rete dei alcuni rendering CAD che ci hanno permesso di farci un'idea complessiva del design del prossimo tablet, i rumors hanno questa volta a che fare con alcune delle caratteristiche principali del dispositivo.

L'iPad di decima generazione potrebbe dire addio al Lightning

Stando a quanto trapelato in rete in queste ultime ore, l'iPad di decima generazione sarà annunciato nel mese di ottobre, probabilmente nel corso di un secondo evento Apple – ossia, successivo a quello dedicato alla presentazione dei nuovi iPhone. Le ultime indiscrezioni sembrano riprendere alcuni dei rumors precedentemente diffusi, per i quali il nuovo iPad 2022 di casa Cupertino abbandonerà la porta USB di tipo lightning per adottare, invece, un USB di tipo C.

Oltre ciò, le indiscrezioni vogliono che il tablet presenti un design rinnovato, più sottile rispetto la generazione precedente e con un display più grande. Il design potrebbe anche includere dei bordi piatti e una fotocamera esterna un po' più sporgente. Si dice, inoltre, che l'iPad di decima generazione rinuncerà al mini-jack e sarà alimentato dal chip proprietario A14 Bionic. Infine, ma non meno importante, il dispositivo potrebbe offrire connettività 5G.

Al momento, tuttavia, queste non sono altro che indiscrezioni, per cui non possiamo dire con certezza che il prossimo iPad di casa Apple sia effettivamente così. Non ci resta che attendere per scoprire tutti i dettagli!

