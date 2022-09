vivo X Note, già finita la magia? Colpa della concorrenza interna

Quando ad aprile 2022 vivo lanciò X Note, il primo phablet top gamma dopo anni di nulla, sembrava potesse esserci una sorta di rinascita, dettata anche dalle prime vendite. Tuttavia, dopo qualche mese ci si rende conto che questo modello non ha raggiunto i risultati sperati, soprattutto anche grazie all'exploit di alcuni prodotti dello stesso brand.

vivo X Note troppo caro e superato dalla qualità della serie X80

A sollevare la questione è stata la leaker Arsenal Jun, sempre molto attenta agli andamenti del mercato cinese degli smartphone, che spiega come X Note ha perso in poco tempo tutta quell'attenzione che le prime settimane gli aveva donato. Il fatto che fosse un phablet in linea con gli ultimi flagship sembrava potesse dare una svolta alla categoria e alle casse di vivo, che però ha poi avviato una strategia non ben comprensibile.

Infatti, nello stesso periodo è stata presentata la serie X80 che, sebbene avesse destinazioni diverse, ha finito purtroppo con il “cannibalizzare” il concetto di X Note, relegandolo a modello di “lusso”. Sì, perché uno dei motivi per cui il phablet di vivo non ha reso nelle aspettative è anche il fatto che costa circa 860€ nella configurazione base, quindi tanti hanno preferito concentrarsi su altri tipi di smartphone.

Ed è per questo che l'insider fa notare che se vivo lo avesse lanciato nella seconda parte dell'anno, magari con lo Snapdragon 8+ Gen 1, avrebbe avuto un riguardo ed un fascino diverso che avrebbe potuto decretarne un successo più ampio. Insomma, occasione sprecata o vivo imparerà presto dai propri errori?

