Xiaomi Band 7 a soli 31€: prezzo stracciato per il fitness tracker più amato!

Tra il lancio in Cina e quello in Italia è passato davvero poco – per fortuna – e da oggi finalmente tutti i Mi Fan della penisola potranno mettere le mani sull'ultima incarnazione della smartband della casa di Lei Jun. Xiaomi Smart Band 7 è fresca d'uscita sullo store ufficiale e su Amazon ed è già possibile risparmiare: il fitness tracker è in offerta lampo, ma solo per 48 ore!

Xiaomi Smart Band 7: qui trovi le migliori occasioni, in offerta lampo o con codice sconto

L'ultima smartband di Xiaomi non cambia stile, ma continua a ricalcare il suo design ormai divenuto iconico. Quali sono le differenze con la precedente Band 6? Xiaomi Smart Band 7 adotta un pannello AMOLED più grande, da 1.62″, e finalmente introduce l'Always-on Display.

Abbiamo poi oltre 100 modalità sportive (ed il rilevamento automatico di alcuni sport), monitoraggio continuo sia dell'attività cardiaca che dei livelli di ossigeno nel sangue SpO2, impermeabilità fino a 5 ATM.

Se volete conoscere tutti i segreti della nuova smartband di Xiaomi, eccovi la nostra recensione (della versione China, ma con lingua italiana).

Ma come fare per risparmiare, con un'offerta lampo o con codice sconto, sulla Xiaomi Smart Band 7? L'ultimo fitness tracker targato Xiaomi è disponibile al miglior prezzo di sempre su AliExpress! Eccovi i link alla pagina del prodotto, dove trovate la smartband in flash sale a 31€ (fino ad esaurimento, ovviamente).

Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Di seguito trovate invece altre opzioni d'acquisto, su Amazon o lo store ufficiale del brand.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web (in modo da non perdere nessuna occasione)!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il