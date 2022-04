vivo X Note campione di vendite: è la rinascita dei phablet?

vivo X Note, phablet arrivato sul mercato pochi giorni fa, fa già registrare grandi numeri di vendite. Infatti, è risultato lo smartphone Android più venduto in appena un'ora, portando in auge una categoria che sembrava data per “superata”.

vivo X Note, il phablet convince: vendite record in appena un'ora

A mostrare il dato record è lo stesso brand, che ci fa vedere come su JD, eCommerce di riferimento in Cina, vivo X Note sia riuscito a diventare lo smartphone Android campione di vendite in due segmenti in appena un'ora. Ma perché questo smartphone convince così tanto?

Il motivo è chiaramente da ricercare nel suo form factor: va considerato il fatto che nel mercato asiatico i grandi schermi sono qualcosa di apprezzatissimo ed avere un top gamma di questa caratura con display 7″ 2K+ AMOLED E5 non è una cosa da sottovalutare. A questo, si va ad aggiungere che è uno smartphone potente e prestante anche lato fotocamera, almeno su carta.

Insomma, il suo essere phablet è qualcosa da tenere in conto, come se si fosse riscoperta una categoria andata in disuso in quanto i display attuali hanno sempre meno cornici e quindi è più facile mettere pannelli ampi in corpi più compatti. Ma, immaginiamo che l'idea di avere un dispositivo pensato così a tutti gli effetti sia qualcosa di più apprezzato. Questo, immaginiamo, potrebbe comunque fare da apripista per altri brand che potrebbero valutare le potenziali versioni Max dei loro top gamma.

In ogni caso, se mentre se volete sapere dove lo potete comprare, potete consultare la nostra guida.

