CHUWI HiPad Pro 2022, ora con spedizione dall’Europa: il tablet con punch hole torna in sconto!

Dopo il debutto ad agosto dello scorso anno, la compagnia cinese sembrava aver messo da parte il suo tablet con punch hole. In realtà ecco che CHUWI HiPad Pro è tornato, questa volta in versione 2022 e con alcuni rinnovamenti alle specifiche tecniche: andiamo a scoprire tutte le novità ed il prezzo di vendita, insieme alla prima offerta con codice sconto!

Aggiornamento 16/04: il tablet HiPad Pro torna nuovamente in sconto, questa volta direttamente dall'Europa. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

CHUWI HiPad Pro 2022 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il nuovo tablet della compagnia asiatica ricalca quanto visto con il modello dello scorso anno, con un display IPS 2.5K (2560 x 1600 pixel) da 10.8″ dotato di cornici ottimizzate da 4.5 mm ed un punch hole nell'angolo in alto a sinistra, per ospitare la selfie camera. Disponibile nelle colorazioni Interstellar Silver e Neptune Blue, CHUWI HiPad Pro 2022 offre un corpo sottile da 7.5 mm ed un peso di circa 455 grammi.

La fotocamera frontale è un sensore da 5 MP, più che sufficiente per effettuare videochiamate con le principali applicazioni.

Specifiche tecniche

A differenza della versione precedente – mossa dallo Snapdragon 662 – a questo giro troviamo un chipset targato MediaTek. CHUWI HiPad Pro 2022 si affida al SoC Helio G95, octa-core fino a 2.05 GHz con GPU Mali G76, 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.1.

Ovviamente non manca il supporto Dual SIM 4G mentre il resto della connettività comprende il Wi-Fi Dual Band e il Bluetooth 5.0. Il terminale si presenta alquanto completo grazie alla presenza di quattro speaker, di una capiente batteria da 7.000 mAh (ricaricabile tramite Type-C) ed una fotocamera principale da 8 MP (con Flash LED). Il pacchetto si completa con Android 11 e – secondo quanto riportato dal sito ufficiale – con il supporto Widevine L1.

CHUWI HiPad Pro 2022 – Prezzo e offerte (anche con codice sconto)

