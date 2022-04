ZTE Axon 40 si mostra dal vivo: c’è la fotocamera sotto al display

Dopo le voci che sarebbe comparso all'atterraggio dell'equipaggio della spedizione cinese nello spazio, la serie ZTE Axon 40 si presenta effettivamente dal vivo. Quello che sembra il modello Ultra è comparso durante una trasmissione televisiva dedicata e ha mostrato un po' quelle che sono i primi dettagli di design.

ZTE Axon 40 (Ultra?) con ampio display curvo nelle immagini dal vivo

Cosa vediamo quindi nelle prime immagini? Troviamo uno smartphone dotato di un display piuttosto ampio, con una conformazione ibrida simil Galaxy S22 Ultra ma anche simile a Nubia Z40 Pro e Axon 30 Ultra, quindi con bordi meno smussati e netti. Come si può notare, la fotocamera frontale dell'Axon 40, ma immaginiamo sia il modello Ultra, è effettivamente sotto al pannello quindi invisibile a distanza e, in generale, quando lo si utilizza.

Ci sarebbe anche uno scatto rubato sul retro, ma in realtà è stato indicato che potrebbe essere la versione Space Edition di ZTE Axon 30 Ultra, quindi non si può confermare sia quello il design del dispositivo. Anche perché, secondo il TENAA, ZTE ha pensato ad uno stile estremamente simile a quello del Nubia citato in precedenza.

Insomma, sebbene non abbia ancora una data di uscita precisa (ma immaginiamo a questo punto a fine aprile 2022), ZTE Axon 40 e gli altri modelli della serie iniziano a mostrarsi, promettendo molto bene. Per saperne di più, vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

