Xiaomi Smart Band 9 ufficiale: sempre più versatile e con più batteria

In occasione dell’evento di presentazione dei nuovi Xiaomi MIX Fold 4 e MIX Flip, la celebre azienda tech cinese ha annunciato anche l’arrivo della nuova versione di uno dei prodotti più amati del brand in tutto il mondo: la nuova Xiaomi Smart Band 9. Il fitness tracker più apprezzato sul mercato torna anche quest’anno in una nuova edizione che riprendere l’iconico design della passata generazione, introducendo una serie di migliorie sotto la scocca.

Xiaomi Smart Band 9: tutto quello che c’è da sapere

Crediti: Xiaomi

Il design di Xiaomi Smart Band 9 resta pressocché invariato rispetto allo scorso modello, con i nuovi agganci che permettono di utilizzare il fitness tracker anche come una collanina oppure attaccato alle scarpe per monitorare gli allenamenti. Lo schermo OLED da 1.62″ raggiunge, questa volta, una luminosità massima di 1200 nit, con 60 Hz di refresh rate e supporto per il Display Always-On.

Tra i miglioramenti più evidenti troviamo, invece, la nuova batteria da 233 mAh in grado di assicurare 21 giorni di autonomia con un utilizzo tipico, e 9 giorni con utilizzo intenso e AOD attivo. Il nuovo sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca guadagna una precisione superiore del 16%, mentre torna anche il motore con 20 modalità per la vibrazione.

La versione con NFC, inoltre, guadagna anche il supporto per le chiavi della macchina, in modo da poter utilizzare la nuova Band 9 per lo sblocco dell’auto elettrica Xiaomi SU7. Le attività sportive tracciate, invece, restano le stesse, ma viene migliorato il tracciamento e il monitoraggio del sonno (precisione superiore del 7.9%) per offrire ancora più dettagli sul riposo dell’utente attraverso l’app ufficiale.

Xiaomi Smart Band 9 è disponibile da oggi in Cina al prezzo di circa 32€ (249 yuan) per la versione base nelle colorazioni bianco, nero, azzurro e rosa, mentre la versione con NFC viene proposta al prezzo di circa 38€ (299 yuan) nelle medesime colorazioni a cui viene aggiunta anche un’edizione con corpo in ceramica bianca al prezzo di circa 44€ (349 yuan). Al momento non sappiamo ancora quando il dispositivo sarà disponibile anche in Italia.

