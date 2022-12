Tanti low-cost Samsung si aggiornano a One UI 5.0 e Android 13

Di tutti i produttori in circolazione, va fatto un plauso a Samsung per come sta gestendo il rilascio dell'aggiornamento One UI 5.0 con Android 13. Apple rimane la migliore a supportare i suoi smartphone, seguita da Google, ma quello che deve fare la compagnia coreana è aggiornare una quantità di modelli ben superiore. E lo sta dimostrando, con una roadmap che si sta via via completando nell'arco di poche settimane, non soltanto su top di gamma e mid-range ma anche sui modelli più economici.

Continua l'opera di aggiornamento One UI 5.0 e Android 13 da parte di Samsung

In questi giorni, infatti, l'aggiornamento sta venendo rilasciato su vari smartphone, come nel caso di Samsung Galaxy A51 5G, M32 4G, M13 5G e anche il modello indiano Galaxy F22. Una buona notizia per i possessori di questi terminali e in generale per chi ha uno smartphone low-cost Samsung incluso nella lista dei modelli aggiornati o che verranno aggiornati.

Tutte le novità introdotte da Samsung con One UI 5.0 e Android 13 le trovate illustrate integralmente in questo articolo. Per fare un riassunto di quelle principali, c'è un nuovo design che include icone, effetti visivi e animazioni, ma le novità toccano anche notifiche, tastiera ed emoji, schermata di blocco, Samsung DeX, Routine, widget impilabili, gesture e altro ancora. Nel caso di alcuni dei succitati modelli, sono incluse anche le più recenti patch di dicembre.

