Xiaomi 13 in 5 colorazioni sgargianti: Lei Jun spiega dov’è nata l’ispirazione

Di recente la casa cinese ha presentato i nuovi top di gamma della serie 13, i primi del brand equipaggiati con l'ultimo Snapdragon 8 Gen 2. Tuttavia a colpire è anche la Colors Edition di Xiaomi 13: il modello base è disponibile in cinque colorazioni sgargianti, in edizione limitata. Il CEO Lei Jun, personalità per eccellenza, quando si parla della compagnia, ha spiegato il motivo dietro questa decisione.

Xiaomi 13 Colors Edition: il CEO parla della sua passione per le auto sportive

Da dove nasce, quindi, l'ispirazione per Xiaomi 13 Colors Edition? In un lungo post su Weibo – noto social cinese – Lei Jun ha parlato della sua passione per le auto sportive, un amore che coltiva da diversi anni. Il fondatore di Xiaomi sostiene di trovare eccezionale il design di ogni vettura sportiva ed ama il fatto che ogni modello celebre è legato ad una colorazione particolare.

Cita il rosso Ferrari, il blu di Bugatti, il giallo Lamborghini, il verde di Mercedes AMG e il grigio tipico di McLaren. Notate qualcosa? Sono proprio le cinque colorazioni della versione speciale di Xiaomi 13!

Nella scelta delle colorazioni, Lei Jun si è ispirato alle auto sportive: una scelta che non sorprende visto il suo “allentamento” dal campo degli smartphone per abbracciare a pieno il progetto dedicato alla prima auto elettrica di Xiaomi.

