Problemi per l’auto elettrica di Xiaomi: ritardi in vista ancor prima del lancio?

Fin dall'annuncio dell'ingresso di Xiaomi all'interno del mercato degli EV l'entusiasmo da parte degli appassionati della compagnia cinese è stato altissimo. Le aspettative sono alle stelle e sia gli amanti del brand che gli addetti ai lavori non vedono l'ora di mettere gli occhi sulla prima Xiaomi Auto. Tuttavia le cose non starebbero procedendo come sperato – secondo un ultimo report – e lo sviluppo dell'auto elettrica della casa di Lei Jun avrebbe subito un rallentamento.

Xiaomi Auto in ritardo ancora prima del lancio? Stavolta ci sarebbero problemi con la guida autonomia

In realtà questa non è la prima volta che si parla di ritardi sulla tabella di marcia della prima auto elettrica targata Xiaomi. La compagnia cinese ha avuto alcuni intoppi normativi, con dei rallentamenti “burocratici” riguardanti i controlli nel settore. Questa volta, invece, a finire sotto i riflettori sarebbe il sistema di guida autonomo: la vettura di prova è stata già protagonista dei primi test (immortalati anche in video) mentre un brevetto ha lasciato intendere vari passi avanti da questo punto di vista (con funzionalità avanzate per quanto riguarda il riconoscimento dei semafori).

Tuttavia da fonti interne all'azienda (almeno due dipendenti) arriverebbero notizie tutt'altro che entusiasmanti. Stando al quanto riportato, il progetto Xiaomi Auto – allo stato attuale – non sarebbe all'altezza delle aspettative. In soldoni, la stessa competitività del prodotto sarebbe compromessa.

Andando ancora più a fondo, emerge che in realtà ci sarebbero dei progressi: tuttavia questi starebbero avvenendo più lentamente del previsto. Alla base ci sarebbero dei processi interni all'azienda, relativi alla gestione e alle comunicazioni.

Mancherebbero elementi base nello sviluppo dei sistemi di controllo del veicolo e di conseguenza ci sarebbero dei rallentamenti anche sotto questo aspetto.

Nel mirino ci sarebbe poi lo stesso sistema di guida autonoma: il video rilasciato da Xiaomi sarebbe stato modificato per “celare” varie lacune e lo sviluppo sarebbe indietro rispetto a quanto mostrato.

Gli investimenti di Xiaomi

Allo stato attuale, Xiaomi ha gia investito un quantitativo ingente di denaro sul suo progetto per un'auto elettrica. Nell'ultimo trimestre c'è stato un aumento del 35% rispetto a quello precedente, con cifre da capogiro: finora la casa cinese ha speso quasi 260 milioni di dollari solo quest'anno, con un piano di 10 miliardi da investire nel corso dei prossimi 10 anni.

Inoltre ci sono stati investimenti in ben 62 aziende del settore automobilistico e in 17 aziende specializzate nella guida smart. Insomma, le attenzioni dal punto di vista economico non mancano di certo: allora quale sarebbe il problema?

In base a quanto emerso ci sarebbero problemi di gestione del progetto e di comunicazione; in fondo questo è un vero e proprio salto nel buio per Xiaomi, azienda specializzata nel mondo tech ed ora alle prese con un settore completamente diverso (quello automobilistico). Resta da vedere come si evolverà la situazione e – sopratutto – se la situazione sia davvero così “pesante” come descritto.

