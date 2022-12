Apple sta conquistando il mondo grazie alla Cina

Vi faccio una domanda: chi ha preso il posto di Huawei da quando ha iniziato il suo tracollo causa ban americano? Xiaomi? OPPO? vivo? La risposta potrebbe sorprendere alcuni e lasciare impassibili altri, visto che è invece Apple la compagnia ad aver maggiormente beneficiato della sua scomparsa dai radar. Abbiamo già trattato l'argomento in precedenza, dimostrando come la compagnia di Cupertino abbia beneficiato di un incremento non indifferente nel mercato premium. Il mercato degli smartphone è in continuo calo ormai da anni, specialmente negli ultimi mesi, e potrebbe sembrare quasi paradossale che un brand costoso come Apple sia invece in controtendenza e in crescita laddove praticamente tutti gli altri marchi faticano.

Le vendite di smartphone stanno premiando Apple e non soltanto in occidente

La realtà dei fatti, però, è che sono propri i marchi che hanno puntato alla fascia alta a mantenere alti numeri di vendita, in particolare Apple che detiene oltre il 50% del mercato premium in tutto il mondo. Complice anche la crisi economica, chi ha uno smartphone medio ci pensa due volte prima di cambiarlo, mentre chi si poteva permettere telefoni costosi prima se li può permettere anche adesso. Il risultato è che, secondo le previsioni di Trendforce, l'ultimo Q4 2022 dovrebbe vedere Apple tornare a essere il primo produttore al mondo a un anno di distanza dall'ultima volta. Era il Q4 2021 quando tocca il 23,4%, stesso risultato raggiunto a fine 2020, a fine 2019 e così via. D'altronde Apple lancia sempre i suoi nuovi melafonini in autunno, pertanto è fisiologico che l'impennata di vendite avvenga a fine anno.

Fin qua non ci sarebbe niente di atipico, ma spostandoci ai risultati raggiunti da Apple in Cina ecco che notiamo qualcosa di mai visto prima. Stando alle stime di Counterpoint Research, a ottobre 2022 gli iPhone hanno raggiunto il 25% del mercato cinese: uno smartphone su quattro, un risultato che non si era mai visto prima sin dall'esistenza dei melafonini. I numeri di Apple in Cina sono anch'essi in controtendenza e quasi paradossali: mentre i brand cinesi come Xiaomi, OPPO, vivo e Honor sono in calo annuale, Apple continua a crescere. Ed ecco che i 275 miliardi investiti da Apple in Cina assumono un significato ancora più profondo.

