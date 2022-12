OPPO Find N2 Flip in Europa, ma non ci sarà il “vero” pieghevole

È già da diverso tempo che si parla già dei nuovi smartphone pieghevoli del brand, cioè OPPO Find N2 e N2 Flip. Dei due foldable sappiamo praticamente tutto, fra specifiche e form factor, oltre al fatto che non dovrebbero arrivare soltanto in Cina ma debuttare anche alle nostre latitudini.

Aggiornamento 12/12: un leaker dà nuovi dettagli sul lancio internazionale di OPPO Find N2 e N2 Flip, trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

OPPO Find N2 Flip anche in Europa, ma le indiscrezioni non parlano di Find N2

Il primo OPPO Find N è piaciuto a molti, dalla critica agli appassionati (anche noi l'abbiamo apprezzato nella nostra recensione): finalmente un pieghevole con dimensioni umane e dotato di un formato comodo da impugnare. E il fatto che la stessa OPPO abbia concesso ai media internazionali di metterci mano sopra e recensirlo alla platea occidentale aveva fatto ben sperare sui capitoli successivi.

Nei mesi abbiamo poi scoperto che non ci sarà solamente il successore OPPO Find N2 ma che ci sarà anche un nuovo form factor che si concretizzerà sotto forma di Find N2 Flip. Così come Samsung e Huawei, anche OPPO ha deciso di proporre un suo flip phone che farà diretta concorrenza a Samsung Galaxy Z Flip 4. Dico questo perché il leaker Ice Universe parla chiaro: il pieghevole a conchiglia di OPPO arriverà in Europa, mentre non si dovrebbe dire lo stesso di Find N2.

This phone will be available worldwide, but the Find N2 will not. https://t.co/YMRtk98enx — Ice universe (@UniverseIce) December 7, 2022

Per il momento OPPO non si è espressa in tal senso, anche perché la presentazione che avrà luogo fra pochi giorni alla conferenza annuale Inno Day 2022 punterà in primo luogo alla Cina. Prevedibilmente, il lancio dei nuovi pieghevoli OPPO sarà inizialmente relegato alla sola madre patria e per il lancio Global bisognerà attendere i mesi successivi, magari quel MWC 2023 di Barcellona che spesso viene usato dalle aziende cinesi come palcoscenico europeo. Così come è plausibile che OPPO abbia scelto di privarsi di Find N2 in Europa in favore di Find N2 Flip, una tipologia di pieghevole meno costosa e apprezzata come dimostrato dalle vendite della serie Galaxy Z Flip.

