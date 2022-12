A Natale siamo tutti più buoni, e Samsung ci regala una gift card da 150€ da spendere su Amazon (e non solo)

Samsung ha lanciato la promozione perfetta per Natale, grazie alla quale acquistare tanti regali non solo per le persone a voi più care, ma anche premiando la vostra bontà con una gift card del valore di 150€ da spendere presso alcune insegne partner selezionate come Amazon, Zalando, Ikea, Esselunga e molti altri!

Come ottenere la gift card Samsung del valore di 150€

Si chiama The Perfect Gift ed è la nuova promozione lanciata da Samsung che premia i vostri acquisti di Natale con una gift card del valore di ben 150€ da spendere su Amazon, Zalando, Esselunga e molte altre insegne partner selezionate.

Come funziona la promo? Beh, in realtà in modo semplice: anzitutto, dovrete effettuare un ordine di almeno 599€ sullo Store online di Samsung entro il prossimo 23 dicembre. Potete acquistare tutto quello che volete: smartphone, tablet, auricolari, indossabili, monitor, ma anche elettrodomestici, dispositivi per la smart home e tanti altri gadget hi-tech, profittando delle numerose promozioni che il sito ha messo a disposizione.

Una volta fatti i vostri acquisti, correte a registrarli su Samsung Members. Avete di tempo fino al prossimo 12 febbraio 2023 per farlo. Riceverete la gift card del valore di 150€ direttamente nella vostra posta elettronica! La carta regalo Samsung potrà poi essere convertita in buoni da spendere presso i vostri negozi preferiti, come Amazon, Zalando, La Feltrinelli, Ikea, Amica Farmacia, ASOS e tante altre insegne. Potete consultare la lista dei partner Samsung facendo clic QUI.

Cosa state aspettando? Correte a fare i vostri acquisti di Natale, e poi concedetevi un bel regalo con la gift card di Samsung! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

The Perfect Gift | Samsung Con una spesa minima di € 599 su Samsung Shop Online fino al 23 dicembre 2022 e registrando i prodotti su Samsung Members entro il 12 febbraio 2023, otterrete una MyGiftCard del valore di € 150 da spendere su Amazon, Zalando, Ikea, Esselunga e molti altri. More Less Gift Card da 150€ in regalo!

