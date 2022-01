Meizu 19 avrà un design unico: spuntano i primi render

Nel biennio 2020/2021, Meizu ha puntato tutto sulla fascia alta, strategia che si prepara a rinnovarsi col lancio di Meizu 19. Nel 2021 qualcosa è cambiato: il lancio di Meizu mBlu 10 ha dimostrato la volontà di ritornare sui precedenti binari. Forse anche perché la compagnia sta vivendo un momento di forte transizione, con la possibile acquisizione da parte di un colosso cinese. Fatto sta che nel 2020 vennero lanciati unicamente Meizu 17 e 17 Pro, a cui seguirono nel 2021 cinque modelli per la serie 18.

Ecco come potrebbe essere Meizu 19, il prossimo top di gamma della compagnia

Mettendoci alle spalle Meizu mBlu 10, come sarà fatto il prossimo esponente di fascia alta, cioè Meizu 19? Sull'argomento si è già pronunciato il CEO Huang Quban, in una recente intervista a un evento Qualcomm. Egli ha affermato che Meizu si concentrerà sulla creazione di prodotti flagship che saranno “estremi, utili e dal valore unico“. È ancora presto per parlarne concretamente, ma c'è già chi immagina come potrebbe apparire Meizu 19. Vediamo mantenuta la presenza del sensore ID con tecnologia Qualcomm 3D Sonic, con una superfice di scansione maggiorata.

Sul retro, invece, c'è una fotocamera brandizzata Pentax: una collaborazione lungi dall'essere confermata, ma c'è chi prova a fantastica. Abbiamo già visto collaborazioni del genere, come fra Huawei e Leica o fra OnePlus e Hasselblad. Fra l'altro, si vociferava anche che Samsung Galaxy S22 sarebbe nato in partnership con Olympus.

Nel frattempo, non dimentichiamoci che Meizu continuerà nel suo sviluppo di un ecosistema che non comprenda unicamente smartphone. Pensiamo al sub-brand Lipro per la domotica e la smart home, i gadget targati mBlu e la collaborazione con PANDAER per la realizzazione di gadget incredibili come speaker, powerbank o tastiere.

