Meizu ha lanciato lo speaker più figo di tutti?

La svolta di mercato di Meizu sta nel produrre, oltre ai suoi smartphone, anche accessori elettronici di grande impatto, come l'ultimo speaker che ha presentato. Stiamo parlando del PANDAER x Elvis XOG Platinum Unicorn Cyber Bluetooth Speaker, dallo stile davvero unico e specifiche tutte al top.

Meizu PANDAER x Elvis XOG Platinum Unicorn: tutto sul nuovo speaker Bluetooth

Ciò che salta subito all'occhio è il design, totalmente futuristico e realizzato con una struttura in metallo, con livrea definita Platinum Unicorn Pattern. A questo si aggiungono specifiche tecniche di grande livello. Si parte da due unità indipendenti da 48 mm, con subwoofer e amplificatore per i bassi, mentre per il suono abbiamo l'equalizzazione Meizu EQ, storicamente tra le migliori del settore.

A questo, si aggiunge la possibilità di creare un ambiente stereo con più speaker Bluetooth dello stesso tipo e per i gamer, è presente una bassa latenza a 80 ms, paragonabile a quella degli auricolari TWS specializzati. Abbiamo poi certificazione IPX5, Bluetooth 5.0, ricarica tramite Type-C e ingresso AUX. Meizu ha poi dotato lo speaker di una base meccanica in metallo.

Il nuovo speaker Bluetooth Meizu PANDAER x Elvis XOG Platinum Unicorn Cyber arriva sul mercato cinese ad un prezzo di circa 207€ (1.499 yuan), che per prestazioni e design così ricercato possono essere anche congrui. Purtroppo, è difficile che lo vedremo in Occidente (salvo miracoli di AliExpress), ma è sicuramente un bel vedere.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il