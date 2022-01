Realme Pad, pessime notizie: Android 12 non arriverà

Presentato tra molte opinioni favorevoli, a dispetto della scheda tecnica da medio gamma, il tablet di Realme potrebbe essere già visto sotto una cattiva luce lato aggiornamenti. Infatti, pare proprio che Realme Pad non riceverà Android 12, come annunciato nella Community ufficiale.

Realme Pad: niente Android 12, sì alle patch di sicurezza

Come si è venuti a conoscenza di questa notizia? Tramite il Q&A della Community ufficiale di Realme, tra le varie domande ce n'era una relativa al tablet del brand, che sappiamo già avrà un successore quest'anno, in merito alla politica degli aggiornamenti.

E la brutta notizia arriva in maniera abbastanza diretta: Realme Pad non riceverà Android 12, senza troppi fronzoli. Il brand però precisa che sebbene i major update siano finiti senza nemmeno iniziare, si continuerà in maniera regolare le patch di sicurezza mensili, sebbene non sia stato comunicato per quanto tempo.

Insomma, detto in parole povere, se avete acquistato un Realme Pad o avete intenzione di acquistarlo, dovrete fare i conti con questa situazione. Realme non è nuova a queste cose, considerando anche le polemiche non troppo lontane sulla politica degli aggiornamenti. In ogni caso, se volete conoscere come va il tablet del brand, vi lasciamo la recensione dettagliata.

