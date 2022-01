Xiaomi 11T fa sempre gola: la versione top ritorna al miglior prezzo ed è imperdibile!

Anche se siamo in attesa del debutto della serie 12 in versione Global, questo non significa che l'attenzione per gli attuali top sia diminuita. Anzi, questi diventano ancora più interessanti se proposti a prezzo scontato, come nel caso di Xiaomi 11T: il flagship con Dimensity 1200 e fotocamera da 108 MP fa sempre gola, specialmente se al miglior prezzo di sempre e con spedizione gratis dall'Europa!

Xiaomi 11T scende di prezzo in tutti i tagli di memoria: approfittatene ora!

Nato come top di gamma per creator, Xiaomi 11T arriva con uno stile elegante e piacevole ed un comparto tecnico di tutto rispetto. Il cuore del dispositivo è il già citato Dimensity 1200 (in versione Ultra), accompagnato da RAM LPDDR4 e storage UFS 3.1. Il dispositivo offre un ampio display AMOLED da 6.67″ Full HD+ a 120 Hz, protetto da un vetro Gorilla Glass Victus. Per la fotocamera abbiamo un triplo modulo con sensore da 108 MP supportato da un grandangolo con FOV 120° (8 MP) ed un telemacro 2X da 5 MP. La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W. Per conoscere tutti i dettagli ed il giudizio sul dispositivo, date un'occhiata alla nostra recensione.

Siete in cerca della migliore occasione per mettere le mani sugli ultimi top di Xiaomi? Allora vi segnaliamo che Xiaomi 11T è in offerta lampo al miglior prezzo di sempre per la versione da

