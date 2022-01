Come bloccare il tracciamento pubblicitario sul tuo Xiaomi

Se hai uno smartphone Xiaomi, oggi ti spiego come bloccare il tracciamento pubblicitario ed evitare che il tuo smartphone Xiaomi sappia troppo di te. Sin dalla sua nascita, Xiaomi utilizza la sua MIUI come mezzo per guadagnare con un modello di business piuttosto particolare. Come vi ho spiegato in questo editoriale, da sempre per Xiaomi conta più il software che l'hardware, soprattutto in madre patria. Essendo nata come “internet company”, Xiaomi ha escogitato vari metodi per tenere bassi i costi dei propri prodotti fisici, che siano smartphone, cuffie o altro ancora. Il metodo più palese (e anche fastidioso per l'utenza) è quello di inserire la pubblicità dentro la MIUI. Proprio per questo, ho deciso di farvi capire come bloccare il tracciamento pubblicitario sul vostro smartphone Xiaomi, Redmi o POCO.

Come bloccare il tracciamento pubblicitario che avviene sul tuo smartphone Xiaomi

Ecco la procedura da seguire:

Vai in “Impostazioni/Password e sicurezza“

Scorri in basso e clicca su “Privacy“

Scorri in basso e clicca su “Servizi pubblicitari“

Disattivate il toggle “Consigli pubblicitari personalizzati“

In quest'ultimo menu, se si clicca su “Informazioni su privacy e servizi pubblicitari” Xiaomi specifica che gli annunci pubblicitari che compaiono nella MIUI non sono creati da Xiaomi. Ecco quanto specificato:

“In che modo Xiaomi utilizza i tuoi dati?

Al fine di proteggere la tua privacy, utilizziamo Google Advertising ID per migliorare la pertinenza degli annunci che ti vengono mostrati. L'obiettivo dell'ID pubblicità di Google è aiutarci a raggruppare le persone in base ai loro interessi. In altre parole, utilizziamo questo strumento per definire il pubblico di destinazione per tipi specifici di annunci che riceverai.“

Di conseguenza, tutte le pubblicità che vedete sul vostro smartphone Xiaomi dipendono dal vostro account ID pubblicità di Google (anche detto GAID). Ecco, quindi, come proseguire per disattivare la personalizzazione della pubblicità da parte di Google:

Vai in “Impostazioni/Google“

Clicca su “Annunci“

Abilita il toggle “Disattiva Personalizzazione annunci“

Così facendo, il sistema impedirà che le app utilizzino l'ID pubblicità di Google per mostrare annunci pubblicitari. Questo, però, non significa che le inserzioni pubblicitari scompariranno: se volete rimuoverle, c'è una guida dedicata.

