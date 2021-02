Come togliere le pubblicità dalla MIUI 12 di Xiaomi

Avete uno smartphone Xiaomi ma volete eliminare la tanto fastidiosa pubblicità nelle app della MIUI 12? Purtroppo è uno se non il difetto principale della UI proprietaria della compagnia cinese. Non è l'unica, ma è senz'altro una delle interfacce più notoriamente conosciute per l'invasività delle sue inserzioni pubblicitarie. Fortunatamente, specialmente con le ROM occidentali, gli annunci non sono molti, ma potrebbero comunque apparire e dare fastidio. Per questo vi voglio spiegare come porre fine a questa “feature”.

Pubblicità nelle app Xiaomi? Ecco come togliere dalla MIUI 12

Disabilitare MSA e profilazione

Il primo passo da fare è disabilitare il sistema proprietario che Xiaomi utilizza per gestire la pubblicità. Mi riferisco ad MSA, acronimo che sta per MIUI System ADS, il processo di sistema incaricato di far apparire i tanto fastidiosi banner pubblicitari. Ecco come fare:

Prima di tutto andate in “Impostazioni/Password e sicurezza/Autorizzazioni e revoche” e disabilitate il toggle di “msa“

A questo punto, il prossimo passo è bloccare la profilazione che la MIUI attua per capire quali inserzioni siano più adatte al vostro profilo.

Andate in “Impostazioni/Password e sicurezza/Privacy“, scorrete in basso, cliccate su “Servizi pubblicitari” e disabilitate il toggle per “Consigli pubblicitari personalizzati“.

In questo modo, non avrete più annunci personalizzati, ma comunque le inserzioni generiche potrebbero rimanere. Se così fosse, non vi resta che agire app per app e disabilitare i vari annunci.

Sicurezza

Partiamo dall'app che si occupa di gestire il comparto sicurezza della MIUI 12. Cliccate sulla rotellina delle impostazioni in alto e togliete la spunta da “Ricevi suggerimenti“.

Pulitore

Lo stesso facciamo per l'app Pulitore, usata per cancellare i files inutili dalla memoria. Anche qua cliccate sulla rotellina delle impostazioni in alto e togliete la spunta da “Ricevi suggerimenti“.

App

Ora è il turno della voce App. Andate in “Impostazioni/App/Gestisci app“, cliccate sui 3 pallini in alto a destra, poi su “Impostazioni” e togliete la spunta da “Suggerimenti“.

Download

Passiamo all'app Download, dove troviamo i files scaricati nella memoria. Cliccate sui tre pallini in alto a destra, poi su “Impostazioni” e togliete la spunta da “Mostra i contenuti consigliati“.

Temi

Non dimentichiamoci della sempre utile app Temi. Cliccate sull'icona Profilo in basso a destra, poi su “Impostazioni” e togliete la spunta da “Mostra annunci” e “Consigli personalizzati“.

Mi Browser

Magari utilizzate Google Chrome, ma sappiate che gli annunci potrebbero esserci anche in Mi Browser. Per toglierli, cliccate sull'icona Profilo in basso a destra, poi sulla rotellina delle impostazioni, “Privacy e Sicurezza” e togliete la spunta da “Servizi personalizzati“.

Mi Video

Per quanto riguarda l'app di streaming Mi Video, cliccate sull'icona Profilo, andate in “Impostazioni” e togliete la spunta da “Consigli di Firework“.

Musica

Dopo Mi Video, passiamo all'app Musica. Cliccate sulle tre linee in alto a sinistra, poi su “Impostazioni/Impostazioni avanzate” e togliete la spunta da “Mostra annunci“.

Cartelle

Oltre alle varie app di sistema, la pubblicità potrebbe comparire anche nelle cartelle che avete nella home. In tal caso, aprite la cartella, clicca sul nome in alto e togliete la spunta da “Applicazioni consigliate“.

Et voilà: in questo modo, la MIUI 12 sul vostro smartphone Xiaomi non dovrebbe più far apparire pubblicità. Non è detto che in futuro le inserzioni diventino meno difficili da bypassare: nel caso, vi faremo sapere come risolvere.

