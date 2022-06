Sony, Qualcomm e Apple pronte a rivoluzionare le cuffie Bluetooth

Da quando i maggiori brand di smartphone hanno favorito l'utilizzo di cuffie Bluetooth rispetto a quelle cablate con jack, l'audio mobile è cambiato profondamente. Questo però, non ha portato a cambiamenti epocali in merito alle tecnologie utilizzate, quanto meno negli ultimi 10 anni. Ed è per questo che Sony e Qualcomm, con lo zampino di Apple, sono pronti a creare un nuovo standard Bluetooth proprio mirato alle cuffie TWS.

Come cambieranno le cuffie Bluetooth secondo Sony e Qualcomm

Stando a quanto riportato, il cambiamento non sarebbe mirato semplicemente alla qualità audio, visto che comunque abbiamo già standard molto interessanti in fatto di cuffie Bluetooth. Il vero passo in avanti sarebbe mirato alla condivisione dei contenuti che una cuffia recepisce, una sorta di sharing di informazione non da un dispositivo ad un altro in senso stretto, ma proprio tra diversi utenti.

Esempio pratico: il nuovo standard Bluetooth a cui stanno pensando Sony e Qualcomm potrebbe portare a ricevere informazione su voli e notifiche personalizzate in aeroporto, oppure chissà che non si possano creare collaborazioni con i vari servizi musicali in streaming in merito alle nuove uscite, da condividere live ad altre persone con cuffie alle orecchie. Questo introduce anche Apple nel conteggio, visto che la casa di Cupertino sembra interessata a seguire i piani del produttore giapponese e del fornitore di chipset.

Altri aspetti su cui si concentrerà il prossimo standard Bluetooth saranno i consumi, in quanto si vuole andare a ridurre l'impatto sulla batteria degli auricolari, specie quelli TWS che proprio fisicamente non possono avere moduli voluminosi e anche, visto che ad oggi è fondamentale in chiave gaming mobile, abbassare in maniera importante il ritardo in cuffia, addirittura dimezzarlo rispetto ad ora. Insomma, ci aspetta un prossimo futuro davvero roseo per le nostre amate cuffie wireless, che sempre più fanno parte della nostra vita.

Se volete conoscere un modello davvero concreto, vi lasciamo la recensione delle 1More PistonBuds Pro, che uniscono qualità e prezzo come poche altre.

