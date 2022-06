iQOO 10 Pro punta al primato: prevista una ricarica mai vista

iQOO sta diventando sempre più un brand dalle mille sorprese e, a quanto pare, queste possono riversarsi anche sulla nuova serie 10 ed in particolare sul modello Pro. Infatti, da un leak apprendiamo la possibilità di una messa in commercio di uno standard di ricarica mai visto, segno che vivo tiene molto alla sperimentazione tramite il suo sub-brand.

iQOO 10 Pro con ricarica a 200W? Un leak accende la curiosità

A parlare dunque del futuro iQOO 10 Pro è il leaker Digital Chat Station, che spiega in maniera diretta che il prossimo flagship del brand potrebbe ritrovarsi una ricarica rapida a 200W, segnando un record commerciale importante. A questo, aggiunge anche la possibilità di una ricarica wireless fino a 65W, che non è affatto male.

Ma da dove nasce questa indiscrezione? Il leaker spiega che iQOO o comunque vivo ha messo in produzione un caricabatterie, nello specifico il V200100L0B0-CN, che si trova uno standard massimo da 20V 10A, che si traduce proprio ad un massimo di 200W.

Ora, considerando che si parla di caricabatterie, c'è da fare un passo indietro. Sebbene vi sia questa capacità di ricarica, non è sicuro che lo stesso iQOO 10 Pro abbia effettivamente tale supporto. La speranza è che possa esserci, anche perché vuol dire che hanno trovato il modo per evitare danni di usura della batteria con questa potenza, ma non è affatto escluso che possa tradursi in una scelta simile a quanto fatto con Red Magic 7 Pro.

Insomma, non ci resta che attendere i primi segnali ufficiali da parte di iQOO che, a parte il chipset, non ha ancora confermato nulla in merito ai suoi nuovi flagship.

