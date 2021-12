mBlu Blus: le nuove cuffie TWS Meizu Blue Charm debuttano su AliExpress

Qualche mese fa Meizu ha deciso di riportare in auge il suo marchio pensato per i giovani, cioè Blue Charm. Dopo un totale restyling, il primo prodotto mBlu ad essere lanciato sono state le cuffie Blus, che si propongono come alternativa low cost nel settore delle TWS ANC e che ora sono finalmente disponibili all'acquisto su AliExpress, tra l'altro già in offerta lampo.

mBlu Blus: ecco come ottenere le nuove cuffie ANC Meizu Blue Charm in offerta lampo

Come sono fatti quindi questi nuovi auricolari TWS? Abbiamo una struttura in-ear pensata proprio per l'isolamento acustico. Ma oltre a ciò, abbiamo ampi driver dinamici da 12 mm e proprio in merito alla cancellazione del rumore attiva, abbiamo un abbassamento dello stesso fino a 30 dB in meno.

Grazie poi ai doppi microfoni, è possibile ridurre il rumore di sottofondo durante le chiamate in maniera smart e adattiva. Non mancano poi supporto al Bluetooth 5.2 e certificazione IPX4 per sudore e pioggia. Non manca infine un'ottima batteria che permette un'autonomia fino a 6 ore di ascolto continuato e fino a 30 grazie all'ausilio del case. Presente anche il supporto alla ricarica wireless.

Trovate quindi gli auricolari TWS ANC mBlu Blus in offerta lampo sullo store di AliExpress, che vi permette di ottenere il prezzo che vedete indicato nel box in basso grazie all'applicazione di un Coupon venditore riscattabile nella pagina prodotto una volta entrati al check-out.

