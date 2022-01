Colpo di scena: Meizu potrebbe essere acquisita da Geely

Secondo un nuovo report proveniente dalla Cina sembra che presto potremmo assistere ad un grande cambiamento per quanto riguarda il settore degli smartphone in patria. Geely, nota azienda automobilistica, sarebbe intenzionata ad entrare in questo mondo e per farlo potrebbe utilizzare Meizu: la compagnia cinese sarà acquisita?

Meizu potrebbe essere venduta a Geely: ecco che cosa sta succedendo

Per il momento non vi è ancora una risposta certa ed il tutto si basa su quanto riportato da una testa asiatica: siamo quindi alle prese con semplici indiscrezioni da prendere con le pinze. Tuttavia le implicazioni di questa novità potrebbero essere molteplici, specialmente per Meizu. La compagnia esiste da quasi 20 anni ed è ormai specializzata nel settore degli smartphone. Nonostante l'esperienza e il fatto di essere un brand ormai consolidato, ultimamente Meizu ha preso scelte che ne hanno ridotto la portata. Si tratta di una strategia, ma che di fanno ha limitato l'azienda ai soli modelli di fascia alta. Di recente ha rispolverato il marchio Blue Charm/mBlu, lanciando anche un dispositivo low budget. Ma, nel frattempo, che cosa sta succedendo dietro le quinte?

Secondo il report, Geely – conglomerato legato al settore automobilistico che possiede marchi del calibro di Lotus, Volvo e Polestar – mira al settore degli smartphone. Già da tempo avrebbe cominciato a muovere i fili: il punto di partenza è stata la creazione dell'entità Xingji Times, insieme alla formazione di un primo team composto da dirigenti chiave di ZTE, Xiaomi ed OPPO. La compagnia cinese avrebbe investito finora quasi 1.5 miliardi di dollari (al cambio, quindi circa 10 miliardi di yuan).

Ora Geely starebbe guardando a Meizu e le trattative sarebbero già in corso: addirittura l'azienda automobilistica punterebbe a lanciare i suoi primi smartphone già nel 2023. Per quanto riguarda ad un'eventuale partnership per la produzione, si punterebbe direttamente a Foxconn. Comunque precisiamo ancora una volta che per ora si tratta solo di voci: non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

