Meizu e PANDAER hanno lanciato una tastiera meccanica trasparente

Meizu, dopo essere tornata in auge ed aver presentato due linee di smartphone top gamma, compreso l'inedito Meizu 18x, ha presentato anche una serie di prodotti insieme all'artista PANDAER, pensati prettamente per i giovani. Tra questi, troviamo una bellissima tastiera meccanica trasparente in collaborazione tra Meizu, PANDAER e IQUNIX.

PANDAER x IQUNIX: tutti i dettagli della tastiera meccanica Meizu

Come si presenta quindi questo accessorio? La tastiera PANDAER x IQUNIX segue lo stile delle tastiere meccaniche compatte che ultimamente sono diventate molto gettonate. Ovviamente, la particolarità di questa è la sua scocca trasparente, ma oltre a ciò, abbiamo anche specifiche niente male.

A partire dalla schiera di 83 tasti, con digitazione di tipo CHERRY, ma anche tasti con materiale PBT. La tastiera è anche wireless, quindi è facilmente collegabile tramite Bluetooth su PC, Mac ed ha una durata di ben 3.000 ore di utilizzo per autonomia.

La nuova tastiera meccanica di Meizu con PANDAER e IQUNIX arriva al momento per il mercato cinese ad un prezzo di listino di circa 105€ (799 yuan), essendo però un prodotto non solo personalizzato, ma anche inserito in una fascia top gamma, è un prezzo che definiremmo inquadrato. Non sappiamo se arriverà mai in Occidente, ma di solito questo tipo di soluzioni restano spesso nel paese natale.

