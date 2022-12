Oltre gli smartphone: nel futuro di Meizu ci sono anche AR, tablet e non solo

Da poche ore abbiamo scoperto che l'evento di dicembre di Meizu vedrà protagonista anche il tanto chiacchierato top di gamma di nuova generazione. Non sappiamo ancora quando arriverà e quali saranno le novità annunciate, ma ora la compagnia cinese ha confermato anche parte dei suoi piani. Non solo smartphone, ma ci sono anche prodotti AR, tablet e smartwatch nel futuro del brand!

Non solo Meizu 19: ecco quali saranno le altre novità nei piani del brand

Sappiamo bene che Meizu si sta ancora riprendendo dopo l'acquisizione da parte del gigante del settore automobilistico Geely; questa fase di stallo sembra ormai giunta al capolinea e probabilmente l'azienda è pronta a riprendere da dove ha lasciato. È stato fissato un mega evento per il 23 dicembre e durante questa “festa” si saprà di più sul prossimo top di gamma Meizu 19; inoltre è probabile che avremo varie anticipazioni sui prossimi passi della compagnia.

Secondo quanto riportato dai vertiti di Meizu, ci sono piani per espandere l'ecosistema in vari settori. Dopo il primo capitolo dello scorso anno avremo nuovi smartwatch, ma anche tablet e perfino occhiali smart AR. Inoltre si intensificheranno sia i prodotti per la demotica a marchio Lipro che quelli lifestyle targati Pandaer (con varie tipologie di accessori, similmente a quanto visto finora).

Il CEO Huang Zhipan figurerà come consulente strategico per i prodotti del marchio: nonostante l'entrata in scena di Geely, Meizu resterà un marchio indipendente e la leadership non sarebbe cambiata. Ovviamente si punterà anche sull'automotive con Flyme Auto, sistema annunciato ad ottobre.

Ora non resta che attendere l'evento del 23 dicembre per scoprire se verranno annunciati nuovi prodotti fin da subito.

