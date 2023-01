Lenovo TC 550: cancellazione attiva del rumore e autonomia a meno di 35€

Lenovo ha lanciato le TC550, delle cuffie Wireless con funzione di Cancellazione attiva del Rumore e che nonostante ciò si inseriscono in una fascia di prezza molto bassa. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui nuovi auricolari!

Lenovo TC550: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi auricolari Wireless

Caratteristiche e specifiche tecniche

I Lenovo TC550 sono dei nuovi auricolari in-ear dall'aspetto molto elegante e cinque diversi tappi in silicone pensati per vestire perfettamente ogni tipo di orecchio, garantendo un'ottima aderenza e comfort anche per un utilizzo prolungato.

Nonostante la fascia di prezzo in cui si inseriscono, questi nuovi auricolari Lenovo supportano la cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 25 dB, che rende l'ascolto più confortevole. Oltre ciò, sono anche presenti due microfoni con funzione di riduzione del rumore in fase di chiamata, per un'esperienza voce chiara e senza interferenze.

I Lenovo TC550 sono dotati di un driver da 10 mm ed un magnete RuFeB con un diaframma composito polimerico PU e PEEK per bassi potenti e avvolgenti. Sono poi supportati i controlli touch (in altre parole, sarà possibile interagire con gli auricolari e cambiare brano, mettere in pausa o avviare la riproduzione, regolare il volume e molto altro, semplicemente sfiorando l'asticella dell'auricolare), e lo standard di connessione Bluetooth 5.3, per connessioni separate con entrambe le orecchie.

Fronte autonomia, gli auricolari offrono fino a 6 ore di riproduzione musicale, 30 se si considera la custodia di ricarica da 450 mAh.

Lenovo TC550 – Disponibilità e prezzo

Gli auricolari Lenovo TC550 sono stati lanciati in Cina al prezzo di circa 34€ al cambio. Al momento, purtroppo, non si hanno ancora informazioni sul rilascio in altri mercati.

