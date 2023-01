Honor 80 Pro senza schermo curvo costerà meno: svelati prezzo e specifiche

In rete in queste ore sono emersi i render di una nuova versione di Honor 80 Pro che tornerà sul mercato con una grande differenza rispetto all'edizione arrivata in Cina lo scorso novembre. Le immagini trapelate, infatti, mostrano una sostanziale novità per quanto riguarda il display.

Aggiornamento 02/01: la nuova versione di Honor 80 Pro torna a far parlare di sé, questa volta con vari dettagli su specifiche e prezzo. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

Honor 80 Pro, nuova versione con schermo piatto: tutti i leak su specifiche e prezzo

Nel corso del mese di gennaio, potrebbe arrivare sul mercato cinese un nuovo Honor 80 Pro con schermo OLED da 6.67″ con risoluzione Full HD+, 120 Hz e sensore per le impronte digitali sotto lo schermo. La novità, però, è rappresentata dal fatto che il display questa volta sarà piatto.

Anche il comparto fotografico potrebbe subire un cambiamento, ma con un downgrade: il nuovo Honor 80 Pro potrebbe mantenere la fotocamera principale da 160 MP, ma invece dei sensori ausiliari da 50 MP che troviamo sulla versione originale, potremmo trovare due fotocamere da 8 e 2 MP.

Anche la fotocamera dedicata ai selfie potrebbe subire un ridimensionamento, passando da un'ottica da 50 MP + 2 MP ad un semplice sensore da 32 MP. Questo nuovo smartphone, inoltre, potrebbe essere venduto solamente offline e non essendo disponibile nemmeno sul sito ufficiale della compagnia cinese.

Aggiornamento 02/01

Dopo i primi dettagli in merito all'esistenza della nuova versione di Honor 80 Pro, caratterizzata da un display flat anziché curvo, arrivano novità per quanto riguarda specifiche e prezzo. L'indiscrezione arriva da uno store cinese, il quale sembra svelare vari dettagli.

Il lancio dovrebbe avvenire nel corso del mese di gennaio (in Cina); il prezzo sembrerebbe essere di circa 488€ al cambio attuale, ossia 3599 yuan, per la versione da 12/256 GB. Un leggero risparmio rispetto ai 3799 yuan (515€ al cambio) della variante Pro da 12/256 GB con bordi Dual Edge.

L'immagine leak pubblicata dal rivenditore fisico sembra confermare che avremo le stesse specifiche del modello classico: unica differenza starebbe quindi nello schermo piatto.

Scheda tecnica (presunta)

Dimensioni di 163.3 x 74,9 x 7,8 mm per 188 grammi di peso

Display OLED da 6,7″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 120 Hz

da (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

lettore d'impronte digitali sotto lo schermo + Face Unlock

CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X2 + 3 x 2,5 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510)

GPU Adreno 730

12 GB di RAM

di RAM 256 GB di memoria non espandibile

di memoria non espandibile batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida da 66W

con ricarica rapida da supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, speaker stereo

tripla fotocamera da 160 + 50 + 2 MP f/1.8-2.0-2.4 con grandangolare a 120° e profondità di campo (oppure 160 + 8 + 2 MP)

f/1.8-2.0-2.4 con grandangolare a 120° e profondità di campo (oppure 160 + 8 + 2 MP) selfie camera da 50 + 2 MP f/2.4

f/2.4 sistema operativo Android 12 con Magic OS 7

Non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Honor in merito a questa, possibile, nuova versione di 80 Pro.

