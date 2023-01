Xiaomi Mijia Digital Blackboard si rinnova e diventa a colori

La lavagna digitale del brand cinese ritorna in una veste rinnovata: la casa di Lei Jun ha lanciato in Cina Xiaomi Mijia Digital Blackboard LCD Colorful Edition, questa volta a colori. Una novità che di certo non potrà mancare nelle collezione degli appassionati!

Xiaomi Mijia Digital Blackboard LCD Colorful Edition: tutto su caratteristiche e prezzo

La prima lavagna digitale di Xiaomi è un gadget piacevole ed utile, perfetto sia in casa che in ufficio, adatto ai più piccoli e agli utenti più grandicelli. Molteplici utilizzi per un unico dispositivo, che ora torna sul mercato in una veste rinnovata. Come il nome lascia intendere, la nuova Xiaomi Mijia Digital Blackboard LCD Colorful Edition è una soluzione a colori: si tratta di una lavagnetta digitale da 13.5″ di diagonale, con un pannello sensibile alla pressione.

L'alimentazione avviene tramite una batteria a bottone mentre per l'autonomia Xiaomi parla di circa 365 giorni cancellando lo schermo almeno 100 volte al giorno. Insomma, in consumi sono ridottissimi e limitati solo al momento di pulire il pannello.

Il pennino arriva direttamente insieme alla lavagna; si tratta di uno stilo magnetico che può essere agganciato direttamente al bordo del dispositivo. Lo schermo presenta cornici ottimizzate e in quella superiore è presente il sensore per cancellare la scrittura (va toccato con la parte superiore del pennino).

Xiaomi Mijia Digital Blackboard LCD Colorful Edition debutta in Cina al prezzo di crowdfunding di 8€ al cambio attuale (59 yuan). Si tratta di una cifra davvero irrisoria e speriamo di vederne una simile anche quando sarà disponibile in uno dei soliti store per noi occidentali. Nel frattempo eccovi la nostra recensione della lavagna digitale di Xiaomi in versione standard (che trovate su AliExpress a 17€ nella versione da 10″).

