La nuova lavagna digitale di Xiaomi è a colori: subito in sconto con Coupon!

La lavagnetta digitale della compagnia cinese si è rinnovata con una versione a colori, diventando ancora più appetibile. Ora Xiaomi Mijia Digital Blackboard LCD Colorful Edition debutta su Banggood (finalmente) ed è disponibile anche per noi occidentali, ovviamente con un codice sconto dedicato!

Codice sconto Xiaomi Mijia Digital Blackboard LCD Colorful Edition: la lavagna digitale a colori debutta in offerta

Lanciata in Cina a inizio gennaio, ecco che Xiaomi Mijia Digital Blackboard LCD Colorful Edition diventa finalmente alla nostra portata. Si tratta della nuova lavagna digitale LCD di Xiaomi, per la prima volta a colori; il dispositivo è dotato di uno schermo da 13,5″ ed arriva con una penna inclusa. Quest'ultima presenta un aggancio magnetico, in modo da tenerla sempre vicino al corpo della lavagnetta.

Per cancellare lo schermo basta toccare con lo stilo il sensore presente nella cornice superiore. In termini di autonomia abbiamo circa 365 giorni, con almeno 100 cancellazioni quotidiane.

La nuova lavagna a colori Xiaomi Mijia Digital Blackboard LCD Colorful Edition, dopo il lancio in patria, è disponibile all'acquisto anche per noi occidentali grazie a Banggood e c'è anche un codice sconto dedicato.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il