Occhio a One UI 6.1: ci sono molti bug su Samsung Galaxy S23

Se siete fra coloro che hanno effettuato l’aggiornamento del proprio Samsung Galaxy S23, S23+ ed S23 Ultra all’ultima One UI 6.1, potreste star riscontrando diversi malfunzionamenti. In rete si stanno susseguendo varie lamentele in seguito al rilascio da parte di Samsung di un update che introduce sì diverse novità ma che sta scontentando non poche persone.

L’aggiornamento One UI 6.1 per la serie Samsung Galaxy S23 sta dando problemi

Le prime segnalazioni hanno lamentato problemi di surriscaldamento dopo aver eseguito l’aggiornamento One UI 6.1 sui modelli della serie Samsung Galaxy S23, anche in situazioni in cui ciò non dovrebbe minimamente accadere, per esempio non utilizzandolo, sotto rete Wi-Fi anziché rete mobile e con GPS disattivato. E come a volte accade quando le temperature si innalzano in maniera anormale, il sistema agisce per evitare che si verifichino danni irreparabili; in questo caso, alcuni utenti hanno verificato l’abbassamento della potenza di ricarica da 25W a 15W, aumentando i tempi di ricaricamento della batteria.

In seguito, le segnalazioni hanno interessato anche bug del lettore d’impronte: accendendo lo schermo, in alcuni casi non compare l’icona dello sblocco con l’impronta digitale, anche toccando con il polpastrello dove dovrebbe essere non accade nulla e soltanto sollevando il dito comparirebbe.

Infine (ma non è detto che sia l’ultimo problema presente) ci sono malfunzionamenti del touch screen, col display che non risponderebbe come prima e che richiederebbe più tocchi affinché l’input venga registrato; non sembrerebbero esserci invece problemi con la S Pen su Samsung Galaxy S23 Ultra. Fra coloro che li hanno segnalati, c’è anche chi riporta che il bug sia scomparso una volta il software abbia terminato l’ottimizzazione delle app e dopo aver riavviato lo smartphone; inoltre, fra i segnalatori c’è anche chi afferma di aver sostituito lo schermo del telefono con parti non originali, e non è chiaro se il bug colpisce anche chi ha un display originale.

