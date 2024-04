Apple vuole tornare a stupire, e vuole farlo con un robot domestico

Sin dai tempi di Steve Jobs, Apple ha più volte provato a presentarsi sul mercato tecnologico con qualcosa di veramente innovativo, a volte riuscendoci in pieno, a volte meno. E ultimamente non si può dire che sia il periodo più proficuo per la compagnia di Cupertino in termini di innovazione: prima il progetto automobilistico, poi la tecnologia microLED, entrambi progetti abbandonati, per non parlare dei continui rinvii del primo iPhone pieghevole. In un panorama non molto entusiasmante per l’azienda, si inserisce una nuova possibilità: l’idea che Apple realizzi un robot domestico.

La next big thing di Apple potrebbe essere un robot domestico: la nuova indiscrezione

Crediti: Amazon

La notizia arriva da Mark Gurman, analista di Bloomberg noto per le sue anticipazioni a tema Apple. L’insider ha dichiarato che la società californiana avrebbe creato dei team adibiti a indagini sul settore della robotica personale, che secondo Apple potrebbe essere una delle “next big things” del settore tech. I team coinvolti riguarderebbero divisioni come d’ingegneria hardware, intelligenza artificiale e machine learning.

L’idea sarebbe quella di realizzare un robot domestico che seguirebbe le persone all’interno della propria abitazione, un’idea che riporta alla mente l’Amazon Astro presentato nel 2021. In ballo ci sarebbe anche un primo prototipo, che viene definito dalle fonti interne un dispositivo da tavolo con bracci robotici che sposterebbero un display.

Il progetto sarebbe ancora in fase iniziale e sarebbe tutt’altro certo che venga eventualmente finalizzato e commercializzato, visto anche quanto accaduto con i succitati progetti. La notizia non ha destato particolare interesse fra gli azionisti, ma dopo Mac (1984), iBook (1999) e MacBook (2006), iPhone (2007), iPad (2010), Apple Watch (2015) e AirPods (2016) Apple sta cercando una nuova gallina dalle uova d’oro, dopo un Vision Pro che rischia di faticare bissare i successi passati.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le