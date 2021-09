Amazon Astro è il robot domestico pensato per assistervi

Amazon fa della tecnologia e delle esigenze degli utenti il suo punto di forza da quasi 20 anni. E ogni anno rinnova il suo comparto tecnologico con prodotti sempre più intelligenti e utili alla persona. E se la smartband Halo View sembra qualcosa di inquadrabile, così come il nuovo Echo Show e gli altri accessori, il nuovo robot domestico Amazon Astro potrebbe cambiare seriamente le abitudini di vita delle persone.

Amazon Astro: tutti i segreti del nuovo robot domestico

L'aspetto più simpatico che possiamo notare da subito di questo robottino è sicuramente l'aspetto. Un incrocio, per chi ricorda, tra il robot giocattolo Emiglio ed un cagnolino, si compone di un display da 10″ con espressioni facciali e soprattutto di tre ruote (due con diametro da 30 cm), che permette quindi di spostarsi a 360°. Chiaramente, Astro non può raggiungervi se si richiede di utilizzare le scale.

Il suo cuore, o cervello se preferite, è dotato di un chip Qualcomm ma anche di ben 5 motori che gestiscono ogni parte della sua struttura: sia per le ruote, sia per il movimento della fotocamera periscopica, uno per il movimento facciale del display. E badate bene che non è la sua faccia simpatica a fare da veri occhi del robot.

Amazon Astro infatti conta alcuni sensori e telecamere. Ci sono infatti sensori a ultrasuoni per potersi muovere in casa, ma anche telecamere ToF per la profondità, oltre a vari strumenti per la gestione delle immagini. Se guardiamo alla fotocamera periscopica invece, ci troviamo un sensore da 12 MP che può ergersi fino a 1.06 metri, in grado di portare un quadro completo all'assistente. Il tutto può essere gestito da un'applicazione dello smartphone, con possibilità di riconoscimento dei volti.

Dicevamo che Astro può diventare un assistente domestico a tutti gli effetti e infatti, grazie al vano che si porta dietro, si possono collocare oggetti fino a 2 kg e farceli trasportare dove vogliamo. Di serie ci sono due portabicchieri, ma si possono sostituire con altri accessori, anche di terze parti. E se serve, vi ricarica anche i vostri dispositivi elettronici grazie alla Type-C da 15W. Il robot di Amazon si ricarica invece nella sua dock di ricarica, con una carica completa in 45 minuti.

Ma quanto costa il robot Amazon Astro? Sicuramente, non è un prezzo per tutti, ma di certo un dispositivo del genere non può costare poco (per ora). Infatti, tramite invito lo si può acquistare a 999,99 dollari, mentre quando andrà in vendita definitivamente il prezzo salirà a 1.449,99 dollari.

