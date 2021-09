Amazon presenta Halo View: la smartband si rinnova e parte la sfida a Xiaomi Mi Band 6

Dopo un primo, timido esperimento, il gigante statunitense ci riprovare e tenta nuovamente di sfondare nel mercato delle smartband: a questo giro lo fa con Amazon Halo View, dispositivo dotato di un look rinnovato rispetto alla prima generazione e una serie di caratteristiche interessanti. La sfida a Xiaomi Mi Band 6 e agli altri indossabili cinesi è partita?

Amazon Halo View ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il primo approccio del colosso dell'e-commerce al mondo delle smartband non è stato proprio entusiasmante: Halo era un semplice braccialetto privo di display, in grado di interfacciarsi con lo smartphone (tramite app) per il monitoraggio dei dati legati alla salute e al fitness. Insomma, niente schermo ed un design essenziale con caratteristiche ridotte all'osso. Nel caso di Amazon Halo View la compagnia ha presentato una vera e propria smartband. Il microfono è stato eliminato, ma stavolta abbiamo un display AMOLED a colori e la possibilità di scegliere tra molteplici cinturini (fino a 15 colori, con tanto di versioni Sport, Fabric e Metal). C'è da dire che rispetto alla già citata Mi Band 6 e a modelli come Honor Band 6 ci troviamo alle prese con un design leggermente “anacronistico” (visto che ormai si abbraccia il Full Screen anche per gli indossabili più semplici).

In merito al resto delle caratteristiche si tratta di un accessorio pensato per il fitness, quindi non manca il supporto ad oltre 100 modalità sportive, insieme al monitoraggio dell'attività cardiaca H24, del sonno, dei valori di ossigeno nel sangue (SpO2) e il controllo della temperatura corporea. Non manca poi l'impermeabilità fino a 5 ATM.

In termini di autonomia abbiamo fino a 7 giorni di utilizzo con una singola carica (che avviene in meno di 90 minuti). Insieme al dispositivo arriva anche l'abbonamento al nuovo servizio Halo Fitness, con centinaia di allenamenti esclusivi da visualizzare tramite smartphone (e l'app companion).

Amazon Halo View – Prezzo e disponibilità

La nuova smartband Amazon Halo View sarà in vendita nelle prossime settimane, ma per ora è stata confermata solo la disponibilità negli USA al prezzo di 79.99$ (circa 68€ al cambio attuale). Per l'abbonamento ad Halo Fitness il prezzo è di 3.99$ al mese ma con l'acquisto della band un anno è in regalo. Per quanto riguarda invece i cinturini, quelli sportivi in silicone sono proposti a 14.99$ ciascuno mentre per quelli in tessuto, pelle o metallo il prezzo sale a 29.99$. Allora, che ne pensate di Halo View? Nel caso di una commercializzazione Global, la Mi Band 6 avrà una nuova rivale oppure continuate a preferire la soluzione di Xiaomi? Fatecelo sapere nei commenti!

