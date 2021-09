Sonos e IKEA annunciano la nuova versione della lampada SYMFONISK con diffusore integrato

Dopo i primi dettagli trapelati a inizio mese, ecco che finalmente la seconda generazione della lampada IKEA SYMFONISK con diffusore Sonos è ufficiale ed arriva con funzionalità smart ed uno stile rinnovato. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e le novità introdotte da questa nuova versione della lampada smart.

IKEA SYMFONISK: tutto sulla nuova generazione della lampada con diffusore Sonos

Rispetto alla prima generazione la nuova versione della lampada da tavolo offre una maggiore personalizzazione. Ora il corpo – con speaker integrato – e il paralume sono venuti separatamente e gli utenti possono scegliere tra una struttura nera o bianca e un paralume in tessuto oppure in vetro. Insomma, la lampada IKEA SYMFONISK con diffusore Sonos punta ad offrire la configurazione che più si adatta allo stile dell'utente. Inoltre è stato aggiunto il supporto E26/E27.

La nuova lampada offre un'acustica migliorata mentre i controlli sono stati spostati direttamente sul corpo. Grazie alla connettività Wi-Fi il dispositivo può essere utilizzato da solo oppure collegato ad altri prodotti Sonos.

Per quanto riguarda l'uscita sul mercato, la seconda generazione della lampada di IKEA e Sonos arriverà in Nord America e in alcuni mercati selezionati in Europa ad ottobre 2021. Durante il 2022 sarà disponibile invece in tutti i punti vendita IKEA. In merito al prezzo, al momento sappiamo solo quelli per il mercato USA: la base della lampada sarà proposta a 140$, il paralume in vetro a 39$ mentre quello in tessuto a 29$.

