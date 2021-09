Codice sconto Trouver Power 11: l’aspirapolvere wireless non ha rivali a 79€!

Gli aspirapolvere ciclonici sono sicuramente tanti e l'imbarazzo della scelta è sempre più ampio. Ma se cerchiamo un prodotto che si piazzi perfettamente nel mezzo del rapporto qualità/prezzo, la soluzione giusta potrebbe essere l'aspirapolvere Trouver Power 11, dispositivo wireless potente ed economico, proposto in offerta con codice sconto ad un prezzo top.

Aggiornamento 29/09: l'aspirapolvere senza fili scende al miglior prezzo di sempre, con tanto di spedizione dall'Europa. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Trouver Power 11: l'aspirapolvere ciclonico scende al miglior prezzo di sempre con questo nuovo codice sconto

Dal design molto ergonomico ed una struttura sottile, il Trouver Power 11 sta davvero bene ovunque, quindi non avrete problemi a posizionarlo in casa. Inoltre, è dotato di una serie di accessori che vi permetteranno di ottenere una pulizia pressoché completa. Passando alle caratteristiche tecniche, l'aspirapolvere senza fili si avvale di un motore brushless da 400W con una potenza di aspirazione da ben 20.000 Pa. Per la batteria invece, abbiamo un modulo da 2.500 mAh.

Proprio la batteria vi permetterà di ottenere fino a 60 minuti di pulizia ininterrotta. Possiamo inoltre avere 2 modalità di funzionamento: continuo e con potenza regolabile. Tra l'altro, è presente un sistema di filtraggio a 3 stadi, completamente sigillato. Il contenitore per la polvere è poi da 0.4 litri, che per la struttura del Trouver Power 11 è tutto sommato ampio. Presente un display LED per monitorare il tutto. Nel caso ne vogliate sapere di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione. Inoltre vi segnaliamo che si tratta di uno dei brand partner di Xiaomi, dettaglio che è spesso sinonimo di qualità.

Trovate l'aspirapolvere senza fili Trouver Power 11 in offerta su con codice sconto direttamente su GShopper, con spedizione dai magazzini europei dello store. Di seguito è presente il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora date un'occhiata al nostro canale Telegram dedicato a GShopper, con tantissime offerte dedicate ai prodotti della casa cinese che diventano ancor più golose con la spedizione dai magazzini EU e – ovviamente – con pagamento sicuro tramite PayPal.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu