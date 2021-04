Probabilmente in pochi conosceranno Trouver. Ma l'azienda, nata sotto l'ala protettiva di Xiaomi, da tempo produce le più svariate tipologie di dispositivi smart e per la casa. Asciugacapelli, accessori smart per gatti e molto altro, sono solo la punta dell'iceberg di questo brand che, tra l'altro, è conosciutissimo e molto apprezzato soprattutto dagli utenti asiatici proprio per l'ottimo bilanciamento qualità/prezzo dei suoi prodotti.

Ma Trouver non produce solo ottimi accessori: è una delle aziende emergenti da tenere più sott'occhio anche in occidente, soprattutto per i suoi aspirapolvere ciclonici senza fili che, nel Trouver Power 11, confermano l'elevata qualità del brand a fronte di un prezzo di vendita tutto sommato piuttosto contenuto. Ha un'ottima potenza di aspirazione, con un'autonomia che può arrivare anche ai 60 minuti di utilizzo.

Recensione Trouver Power 11

Contenuto della confezione

Così come negli altri modelli dell'azienda, la confezione del Trouver Power 11 è molto curata ed è realizzata utilizzando delle immagini a colori. Anche nel nuovo aspirapolvere ciclonico del brand sono inclusi diversi accessori, con i quali si potrà utilizzare il vacuum cleaner in diverse occasioni.

All'interno della confezione sono presenti i seguenti accessori:

Aspirapolvere ciclonico.

Spazzola a becco fino.

Spazzola motorizzata.

Spazzola anti-acaro.

Base di ricarica.

Alimentatore.

Tubo d'estensione.

Manualistica.

Design e materiali

Dato il suo stile un po' retrò, il Trouver Power 11 potrebbe ricordare alcuni degli aspirapolvere prodotti da Tineco. Le linee che caratterizzano l'aspirapolvere sono minimaliste e molto pulite, e tutta la struttura è protetta da una solida scocca realizzata in ABS di colore bianco. Molto piacevoli, poi, sono gli inserti di colore rosso, presenti sia all'interno dell'unità centrale che nella spazzola e sul tubo di estensione.

Posteriormente è presente un display LED sul quale si potrà verificare lo stato della batteria e la modalità di aspirazione attiva: è di dimensioni molto generose ed è accompagnato dal tasto di modifica della modalità di aspirazione e dal tasto per la funzionalità “Hold”, con la quale si potrà utilizzare l'aspirapolvere senza tenere premuto il grilletto.

I materiali con cui è prodotto l'aspirapolvere sono di buona qualità, sia per quanto riguarda il corpo centrale che per quanto riguarda tutti gli accessori: praticamente tutto è molto resistente a graffi ed urti, ed è una molto importante per questa particolare tipologia di prodotti.

L'impugnatura è quella tipica a pistola, l'ergonomia è buona e il peso piuttosto contenuto (parliamo di circa 1.5 Kg) assieme all'ottimo bilanciamento, rendono la pulizia molto agevole anche in aree raggiungibili difficilmente. Ed anche se in confezione è presente un'unica batteria, si tratta di un modulo facilmente estraibile, il che semplificherà un'eventuale sostituzione qualora – negli anni – dovesse deteriorarsi.

Ad ogni modo, praticamente qualsiasi componente del Trouver Power 11 è facilmente smontabile ed è lavabile sotto l'acqua corrente, compresi il filtro HEPA ed il contenitore dello sporco (che con una capienza di 0,4 litri è di dimensioni leggermente inferiori alla media), ma fate molta attenzione: è importantissimo accertarsi dell'asciugatura di tutto ciò che si lava, per evitare che entri acqua nell'aspirapolvere e ne comprometta la funzionalità.

Caratteristiche tecniche – Trouver Power 11

Motore : brushless, da 400W e 20000 Pa.

: brushless, da 400W e 20000 Pa. Batteria : al litio removibile da 2500 mAh.

: al litio removibile da 2500 mAh. Autonomia : fino a 60 minuti di pulizia ininterrotta.

: fino a 60 minuti di pulizia ininterrotta. Utilizzo : Senza fili – Cordless, prolunga removibile.

: Senza fili – Cordless, prolunga removibile. Capacità contenitore polvere : 0.40 litri.

: 0.40 litri. Sistema di filtraggio : a 3 stadi, completamente sigillato

: a 3 stadi, completamente sigillato Modalità di funzionamento: continuo, potenza regolabile.

Potenza d'aspirazione e maneggevolezza

Ad animare il Trouver Power 11 c'è un motore brushless da 400w in grado di garantire una potenza d'aspirazione ciclonica di ben 20000 Pa. Si tratta di un motore di ottima qualità, che fa parte della nuova generazione AERO 4.0, con la quale quelli di Trouver sono riusciti a ridurne il diametro (che arriva a 50mm), ottimizzando i tempi di inizio aspirazione (0,4 secondi) e la precisione di calibrazione della scala dinamica. Insomma, in quanto a potenza il Trouver Power 11 se la gioca benissimo con la concorrenza, ed è importante sottolineare che il nuovo motore AERO 4.0 è in grado di contenere bene anche la rumorosità, che è nettamente inferiore alla media dei prodotti in commercio a pari potenza di aspirazione.

E proprio grazie al nuovo motore, il Trouver Power 11 è in grado di pulire senza alcun problema anche le aree in cui è presente sporco più consistente, sfruttando le tre tipiche modalità d'aspirazione. Data l'ottima qualità del motore, tra l'altro, mi sento di consigliarne un utilizzo sempre nella modalità di potenza media, in modo da ottenere un buon equilibrio in termini di potenza e di durata della batteria. La modalità più potente sarà necessaria esclusivamente quando qualora lo sporco sia più radicato, anche se in questo caso la durata della batteria diminuirà di parecchio.

Ottima anche la maneggevolezza, che è agevolata anche dal motore da 10w che anima la spazzola motorizzata più grande, che sarà in grado di catturare anche la polvere più sottile ed i peli di animali domestici: è ottima per chi ha amici a quattro zampe, ma anche per pulire moquette e parquet, e nei miei test con il caffè, la farina e lo zucchero di canna ho ottenuto risultati ottimi, anche grazie alla coppia molto elevata della spazzola.

Comodissima la procedura di svuotamento del contenitore dello sporco, che può essere totalmente scollegato dall'unità principale, per poi essere svuotato in perfetta comodità ed evitando di sporcarsi le mani: se fosse stato da 0.6L invece di 0.4L, sarebbe stato perfetto.

Autonomia della batteria

Secondo l'azienda, il Trouver Power 11 dovrebbe essere in grado di garantire un'autonomia della batteria di circa 60 minuti di utilizzo con un'unica carica. E sì, si tratta di un dato veritiero, ma solo qualora si utilizzi l'aspirapolvere wireless senza la spazzola motorizzata e alla minima potenza d'aspirazione. Uno scenario che, in soldoni, capiterà raramente.

La realtà dei fatti è molto diversa: utilizzando la Trouver Power 11 alla massima potenza di aspirazione e con la spazzola motorizzata, sono riuscito ad arrivare a 9 minuti di utilizzo continuo, che sono diventati circa 40 impostando la minima potenza di aspirazione. E non fraintendetemi, si tratta di un risultato nella media di mercato perché, si sa, il vero tallone d'Achille di questi prodotti è proprio quello relativo ai consumi dei motori utilizzati, e alla necessità di utilizzare un pacco batteria compatto e leggero, per evitare di far diventare troppo ingombrante e poco maneggevole l'aspirapolvere.

Prezzo e conclusioni

Il prezzo di vendita ufficiale del Trouver Power 11 è di 174,99 euro, ma tramite il nostro coupon (che trovate in basso) potrete portarvelo a casa addirittura a 141,09 euro. E sarete d'accordo con me nell'affermare che si tratta di un ottimo prodotto, venduto ad un prezzo eccezionale.

Il motore AERO 4.0 fa la differenza, ed i suoi 20000 Pa di potenza d'aspirazione lo rendono adatto a molteplici utilizzi. Certo, magari esteticamente non è tra i più belli in circolazione e il contenitore dello sporco è leggermente sottodimensionato, ma quelli di Trouver hanno pensato davvero a tutto per renderlo il più comodo possibile: basti pensare che la batteria estraibile può essere ricaricata in totale autonomia, senza dover essere per forza collegata alla scopa elettrica.





